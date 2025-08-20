【エリア別】大阪圏で売れてるのは？ 2025年7月のAndroidスマホ人気ランキングTOP10 2025/8/20
「BCNランキング」2025年7月の月次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
2位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
3位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
6位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
7位 Reno13 A 限定BOX（OPPO）
8位 edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）
9位 moto g05（Motorola Mobility）
10位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
10位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
