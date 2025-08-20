「硫黄島の戦い」最高指揮官・栗林中将に少年が放った「閣下、陸軍は嫌であります！」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

栗林中将上陸

この時期、硫黄島の軍事的重要度は急速に高まっていた。それに合わせて兵力増強の動きが格段に増していった。

米軍は1944年1月末にマーシャル諸島のクェゼリン環礁に侵攻。この戦いで日本軍の兵力不足が顕在化し、米軍が中部太平洋方面から本土に迫る危険性の高さが明白になった。これを受けて大本営は同方面への陸軍部隊の派遣を重ね、マリアナや父島、硫黄島、南鳥島などの守備力を高めた。これらの兵力を統括する陸軍の「第31軍」の新設を決定した。

中部太平洋方面の防衛強化を目指して新設された第31軍だったが、硫黄島以南の戦局は悪化するばかりだった。こうした事態を受け、大本営はさらに小笠原諸島の防衛強化を担う「第109師団」を5月に新設し、新たな最高指揮官を本土から送ることにした。

最高指揮官の名は、栗林忠道。

栗林は6月8日、現地に降り立った。その地は、それまで小笠原防衛の司令部所在地だった父島ではなかった。隣の硫黄島だった。栗林中将はかねてから、米軍が上陸するのは硫黄島と確信していた。米軍が日本本土爆撃に使用できる滑走路があったのは硫黄島だったからだ。上陸したその日から、9ヵ月後に「矢弾尽キ果テ 散ルゾ悲シキ」との訣別電報を発して玉砕するまで、硫黄島から離れることはなかった。

「閣下、陸軍は嫌であります！」

賢二が栗林と出会ったのは、栗林が着任した直後のことだった。

ある日、賢二は父から叔父宅への使いを頼まれた。漁で獲ったトビウオを叔父に届けるように言われた。かごに入れて行くと、叔父は自宅の庭で将校と円卓を囲み、サトウキビの焼酒を飲んでいた。その将校こそが栗林だった。

軍の行事を見学した際に、賢二は最高指揮官の顔を覚えていた。軍人というより“優しいおじさん”という印象を受ける表情だった。栗林は司令部ができる前のこの時期、島内でも大きな家に住む名士だった叔父宅などに宿泊していた。

賢二は、持ってきたトビウオで刺身をつくるよう叔父から頼まれた。鮮やかに身と骨を切り分ける賢二の包丁さばきを見た栗林は、賢二に話しかけた。

「坊や、すごいなあ。陸軍を志願しないか」

賢二は手を止め、硫黄島守備隊トップの将軍に対して、こう答えた。

「閣下、陸軍は嫌であります！」

叔父の表情が曇るのが見えた。笑ったのは栗林だった。

「おお、なんでだ、坊や」

賢二が答えるより先に、叔父が慌てて弁解するように話した。

「この子の兄は海軍の将校だから、海軍を志願するつもりなんです」

栗林は終始、優しい表情を変えることはなかった。

