モデルでタレントの佐藤栞里（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。16〜17日に北海道石狩市で開催された国内最大級の野外オールナイトロック・フェスティバル「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO」を楽しんだことを伝えた。

昨年には音楽フェス「ROCK IN JAPAN 2024 in HITACHINAKA」に参加するなど、大のフェス好きな佐藤。この日は、フェスを楽しむ笑顔のショットや、焼きそばやからあげなどの「フェス飯」を味わう様子を公開。「RISING SUN ROCK FESTIVAL 見上げれば広くて真っ青な空があって 目の前には大好きなアーティストさんがいて お腹が空いたら北海道の美味しいご飯を食べて ザンギといちごけずりの相性の良さにびっくりして お昼間なのにみんなで携帯のライトをかかげたり 突然しゃがんだり隣の人とハイタッチしたり なんだよもーってみんなで笑い合うあの時間が幸せで 思い返しているだけでもあの笑顔を思い出して嬉しくて ああもう本当に最高の時間だった夏だった」と音楽や食を満喫したことを明かした。

また、組み立てられなかったというテントとの写真もアップ。「ばたばたしてテントを組み立てられなくて諦めて 結局マットレスとしての使用になってしまったけれど ごろんてしたら星が見えて こっちだって最高じゃんってなって幸せだったな」とつづった。

この投稿に、フォロワーからは「夏フェス最高ですね〜」「楽しそう」「最高すぎる夏の思い出」「素敵な笑顔」「満喫したね」「いい顔してるなー」「カワイイ！」という声が寄せられている。