BALが初のオンラインストアを立ち上げ　オープン時には「ラルフズ コーヒー」など4ブランドを展開

商業施設のBALが、8月22日に初のオンラインストア「バル オンライン（BAL online）」をオープンする。

BALは、1970年に創業。「BAL」という名前はフランス語で「舞踏会」を意味し、人々が集い、語らい、美意識が交わる場を目指し名付けられた。現在、「京都 BAL」と「神戸BAL」の2店舗を展開している。

バル オンラインは、「美味しさを"粋"に愉しむ人々が集う場所」として、食の魅力を提案。日本をはじめとする世界各地から選び抜いた食品を通して、作り手の哲学や土地の風土、その背景にある文化の物語に触れる「体験」を提供するという。

サイトのオープン時には、「フランズチョコレート（FRAN'S CHOCOLATES）」「コトシナ（KOTOSHINA）」「ラルフズ コーヒー（Ralph's Coffee）」「マリアージュフレール（MARIAGE FRÈRES）」の4ブランドを展開。フランズチョコレートでは、アーモンドサブレやカカオマカダミアサブレなどを使用した4種類のクッキーで構成する京都 BALとオンライン限定のセット（3996円）、フランズチョコレートの代表作「ソルトキャラメル」を、漆器の老舗「山田平安堂」の漆箱で包んだ全6柄のセット（各1万715円）などをラインナップする。

コトシナでは、宇治の有機茶園で育てた茶葉と、茶葉を用いた11種のクッキーを詰め合わせた京都 BALとオンライン限定のクッキー缶（4860円）や、ほうじ茶、煎茶抹茶ブレンド、水出し玉露のセット（9180円）などを揃える。

ラルフズ コーヒーでは、インスタントのコーヒーカプセルセット（2376円）や、ドリップバッグセット（1620円）などを展開する。

マリアージュフレールでは、フルーツの甘い香りを放つ「マルコ ポーロ」と、セイロン紅茶「プランス ドゥ コロンボ」を組み合わせたギフトセット（4320円）、化粧箱入りマルコポーロ（3564円）、ティーバッグタイプのマルコポーロ（5292円）などをラインナップする。

◾️バル オンライン：公式サイト