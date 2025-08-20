◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム6x-5オリックス(19日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムは、野村佑希選手が2アウト満塁の場面で走者一掃のタイムリーツーベースを放ち、劇的なサヨナラ勝利を飾りました。

2点を追う9回、清宮幸太郎選手と石井一成選手の連打で1アウト一、二塁のチャンスを作ると、2アウトから郡司裕也選手の内野安打で、満塁の絶好機。野村選手は2球目の変化球をすくい上げ、宇宙観への走者一掃のタイムリーツーベースで、劇的決着となりました。

お立ち台に立った野村選手は「もう最高です」と話し、球場は大歓声。満塁の場面を振り返り、「郡司さんと俺らのとこ『香ばしい香りするな』と話していた。気持ち入れて回ってくるもんだと思って待っていました」と語り、球場の笑いを誘います。「興奮しすぎて、これサヨナラだっけかなって。みんな出てくるのをみて自覚したというか、感覚は最高でした」と喜びました。

チームは首位ソフトバンクとし烈な争いを演じ、この日の劇的勝利で3ゲーム差を維持。野村選手はサヨナラ打に加え、初回にタイムリーを放つなど、4安打1四球で全打席出塁の活躍でした。今後に向けては、「まだまだ毎日こういう活躍をしたい。負けられない試合は今日だけじゃない。とりあえず今日はよかったです。チーム全員で笑って終われるように毎日戦っていきたいと思います」と力強く語っています。