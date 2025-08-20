日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円安の4万3350円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45325.88円 ボリンジャーバンド3σ
44016.98円 ボリンジャーバンド2σ
43546.29円 19日日経平均株価現物終値
43350.00円 20日夜間取引終値
43344.00円 5日移動平均
42708.09円 ボリンジャーバンド1σ
42265.00円 一目均衡表・転換線
41530.00円 一目均衡表・基準線
41399.20円 25日移動平均
40090.31円 ボリンジャーバンド-1σ
39432.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39376.40円 75日移動平均
38781.42円 ボリンジャーバンド2σ
38464.65円 200日移動平均
38250.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37472.52円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
