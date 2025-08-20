TOPIX先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比4.5ポイント安の3115ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3258.59ポイント ボリンジャーバンド3σ
3162.08ポイント ボリンジャーバンド2σ
3116.63ポイント 19日TOPIX現物終値
3115.00ポイント 20日夜間取引終値
3106.20ポイント 5日移動平均
3065.58ポイント ボリンジャーバンド1σ
3047.50ポイント 一目均衡表・転換線
2969.08ポイント 25日移動平均
2963.00ポイント 一目均衡表・基準線
2872.58ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2841.65ポイント 75日移動平均
2817.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2776.08ポイント ボリンジャーバンド2σ
2752.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2750.49ポイント 200日移動平均
2679.57ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
3258.59ポイント ボリンジャーバンド3σ
3162.08ポイント ボリンジャーバンド2σ
3116.63ポイント 19日TOPIX現物終値
3115.00ポイント 20日夜間取引終値
3106.20ポイント 5日移動平均
3065.58ポイント ボリンジャーバンド1σ
3047.50ポイント 一目均衡表・転換線
2969.08ポイント 25日移動平均
2963.00ポイント 一目均衡表・基準線
2872.58ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2841.65ポイント 75日移動平均
2817.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2776.08ポイント ボリンジャーバンド2σ
2752.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2750.49ポイント 200日移動平均
2679.57ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース