　20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比4.5ポイント安の3115ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3258.59ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3162.08ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3116.63ポイント　　19日TOPIX現物終値
3115.00ポイント　　20日夜間取引終値
3106.20ポイント　　5日移動平均
3065.58ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3047.50ポイント　　一目均衡表・転換線
2969.08ポイント　　25日移動平均
2963.00ポイント　　一目均衡表・基準線
2872.58ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2841.65ポイント　　75日移動平均
2817.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2776.08ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2752.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2750.49ポイント　　200日移動平均
2679.57ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


