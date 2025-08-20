　20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の799ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

824.24ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
805.01ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
800.62ポイント　　19日東証グロース市場250指数現物終値
799.00ポイント　　20日夜間取引終値
793.60ポイント　　5日移動平均
785.79ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
782.50ポイント　　一目均衡表・転換線
766.56ポイント　　25日移動平均
760.00ポイント　　一目均衡表・基準線
747.33ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
744.55ポイント　　75日移動平均
729.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
728.11ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
718.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
708.88ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
681.46ポイント　　200日移動平均


株探ニュース