グロース先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の799ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
824.24ポイント ボリンジャーバンド3σ
805.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
800.62ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値
799.00ポイント 20日夜間取引終値
793.60ポイント 5日移動平均
785.79ポイント ボリンジャーバンド1σ
782.50ポイント 一目均衡表・転換線
766.56ポイント 25日移動平均
760.00ポイント 一目均衡表・基準線
747.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ
744.55ポイント 75日移動平均
729.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
728.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
718.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
708.88ポイント ボリンジャーバンド3σ
681.46ポイント 200日移動平均
株探ニュース
824.24ポイント ボリンジャーバンド3σ
805.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
800.62ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値
799.00ポイント 20日夜間取引終値
793.60ポイント 5日移動平均
785.79ポイント ボリンジャーバンド1σ
782.50ポイント 一目均衡表・転換線
766.56ポイント 25日移動平均
760.00ポイント 一目均衡表・基準線
747.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ
744.55ポイント 75日移動平均
729.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
728.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
718.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
708.88ポイント ボリンジャーバンド3σ
681.46ポイント 200日移動平均
株探ニュース