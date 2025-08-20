西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月20日（水）の運勢はこちら！

牡羊座

パワーストーンやアクセサリーが守護力を強化。お気に入りのアイテムが良いエネルギーを運んでくれそう。

牡牛座

オーガニック食品が健康運を自然体で向上させます。体に優しい選択が内面の美しさも育んでくれそうです。

双子座

ブログやSNSでの発信が表現力を強化します。自分の想いを文字にすることで新しい繋がりも生まれそうです。

蟹座

手作りの保存食やジャムが生活を豊かにする予感。季節の恵みを活かした工夫が生活に彩りを与えてくれそう。

獅子座

フォトジェニックな場所での撮影で映えを意識して。美しい背景が自分の魅力も引き立ててくれるでしょう。

乙女座

断捨離や整理整頓が運気の流れを良くします。不要なものを手放すことで新しい出会いが入ってくるかも。

天秤座

ワインテイスティングや大人の嗜みが運気を向上させる予感。洗練された趣味が品格を高めてくれそうです。

蠍座

秘密の日記や内面の記録が自己理解を深めます。本音と向き合う時間が成長のきっかけを与えてくれるはず。

射手座

海外ドラマや映画鑑賞が国際感覚を刺激しそうです。異文化への理解が自分の視野を広げてくれるでしょう。

山羊座

長期目標の設定を見直してみましょう。将来への道筋が現在の行動に方向性を与えてくれるかもしれません。

水瓶座

最新技術やガジェットで未来を先取りできそうです。革新的なツールが生活の質を向上させてくれるでしょう。

魚座

スピリチュアルな体験が直感力を研ぎ澄ませる暗示。内なる声への信頼が正しい選択を導いてくれそうです。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな