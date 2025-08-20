36ºÐ¶âÈ±½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤ËÁûÁ³!?¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤é¡×¡Ö¥Ð¥Ð¥·¥ã¥Ä¤«¡×£Ø¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ÎÀ¸½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥Û¥é¥ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ°áÁõ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥Û¥é¥ó¤ÏÏÓ¤ÎÉôÊ¬¤ËÊ¸»ú¤äÌÏÍÍ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡¢È©¿§¤ÎÆ©¤±´¶¤¢¤ë°áÁõ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥é¥ó¤Î°áÁõ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅê¹Æ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¡¢½é¸«¤À¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É2»þ´Ö´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Û¥é¥óÀé½©ÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤è¤¯¸«¤¿¤éÈ©¿§¤ÎÉþ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö°ú¤¤Ç¸«¤¿¤È¤¥Û¥é¥ó¡¡¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ï¾Ð¡×¡Ö¥Û¥é¥óÀé½©¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ð¥Ð¥·¥ã¥Ä¤ÎÊÁ¤«¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Û¥é¥ó¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇMC¤ÎóÊÎÛÀîÅçÌÀ¤È¥È¡¼¥¯¡£¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¿ÆÍ§¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸åÎó¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤Ë¸þ¤Ä¾¤ê¡Ö´Ý¤Á¤ã¤ó¡¢¥¤¥¨¡¼¥¤¡×¤È´Ý»³¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£ÀîÅç¤«¤é¡Ö½÷»Ò¹»¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£