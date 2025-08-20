スターバックスがついに中国事業の売却を検討し…悪化の一途をたどる中国経済が最後に頼る”ヒト型ロボット”衝撃の中身

ロボット大会が活況だが

中国・北京市で8月14日、ヒト型ロボットの世界スポーツ大会が開幕した。北京市などが主催するこの大会に、日本を含む16ヵ国から約280チームが参加した。17日の閉幕までに400メートル走やサッカー、卓球など26種目で計500体を超えるロボットが技術力を競い合った。

中国ではこのところ、ヒト型ロボットを目玉にしたイベントが全国各地で行われている。

各会場には「ヒト型ロボットを一目見よう」と多くの人が集まっており、ロボットを操縦するスタッフたちは休む暇もない。疲労困憊なのは人間だけではなく、ロボットたちも同様だ。連続稼働を強いられるため、ロボットの体内に熱が溜まり、故障または使用不能となるケースが後を絶たない。

中国では国を挙げてヒト型ロボット産業の育成に力を入れているが、マクロ経済の悪化が災いして経済効果はほとんど出ていないのが現状だ。

ロボットたちの苦境ぶりは、働けど働けど暮らしが楽にならない現在の中国人の暮らしぶりを映し出しているように思えてならない。

ついにスタバが撤退か

経済が芳しくないため、中国への海外からの直接投資も低調だ。

今年第2四半期の外資企業による直接投資（新規投資から事業縮小に伴う資本回収を差し引いた額）は87億ドル（約1兆2700億円）にとどまった。四半期ベースでピークだった2022年第1四半期の1割にも満たない水準だ。

米国との衝突懸念から、グローバル企業の中国離れも目立ってきている。米国のコーヒーチェーン「スターバックス」は中国事業の売却を検討している。米国のファストフードチェーン「マクドナルド」も50年営業してきた香港からの撤退を準備し始めている。

米国政府の追加関税（30％）が引き金となり、中国経済の空洞化も進んでいる。

企業の移転先として注目を集めているのがインドネシアだ。米国の追加関税が19％と比較的低率であることに加え、世界第4位の人口を誇る東南アジア最大の経済規模が魅力だ。

“ロボットマザー”にあつまる期待

中国経済にとって頭が痛いのは、成長の源泉とも言える人口が減少し続けていることだ。「この問題の解決にヒト型ロボットが役に立つ」との期待が生まれている。

中国のロボット開発ベンチャー企業は11日、「世界初の代理出産ロボットを１年以内に開発・販売する」と発表した。このロボットは「ロボットマザー」と呼ばれ、人間の子宮環境に似せた装置を内蔵しているため、妊娠から出産までの全過程を再現できるとしている。価格は10万元（約200万円）以下に設定される予定であり、ネット上では「購入したい」との声が早くも上がっている。

ロボットマザーはこれまで実施されてきた体外受精や代理母による出産に比べてはるかに効率的な出産手段だが、社会に与える衝撃は計り知れない。日本を始め先進国では倫理面などの問題から導入は困難だろう。

だが、安全性などを軽視する傾向が強い中国では違うかもしれない。ロボットマザーを人口増加策の切り札に据えられる可能性は排除できないのではないだろうか。

とはいえ、中国が不況に追いこまれた根本原因は解決していない。不動産市況は依然として、回復を見せないのだ。そんななか、中国の経済界で苦境ぶりを象徴するような異常事態が発生している。後編『著名経営者が相次いで自ら命を絶つ異常事態が発生…バブル崩壊後、多くの日本企業にトドメを刺した大問題が中国でも起こっていた』で詳しく解説する。

