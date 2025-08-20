【ユニクロの値下げシャツ】が優秀！ 1,000円台なのにこんなに着回せる！「こなれコーデ」

大人らしいきちんと感を醸し出せるシャツコーデ。多彩な着回しを楽しめる【ユニクロ】のモードなシャツが、1,000円台に値下げされているとの情報をキャッチしました。短めの着丈のおかげで、羽織にしたりジャンパースカートを重ねたりしてもこなれて見えやすいのが優秀ポイント。着回しコーデとともに紹介するので、ぜひ丸ごとお手本にしてみて！

特徴的なショート丈で差別化を図れるシャツ

【ユニクロ】「コットンショートシャツ」\1,990（税込・セール価格）

ユニクロで今狙いたいのが、リラックス感のあるボックスシルエットが特徴的なコットンシャツ。着丈がやや短めに設定されているので、オーソドックスなシャツとは着こなしに差別化を図りやすいのが魅力です。程よくハリのある素材も相まって、カジュアルな装いにも端正な雰囲気をプラスしてくれそう。カラーはベージュ・ホワイト・ネイビーの3色から。

小物で着飾るダークトーンのシンプルなワンツー

こちらのシャツを「愛用中」だというユニ女の@chna1002さんは、シックなネイビーを着回し。タックインせずともキマる着丈を活かし、ブラックデニムのパンツとワンツーで着こなせば、モードな雰囲気が漂うマニッシュコーデが完成します。シルバーカラーのアクセサリーや華奢な黒の小物を大胆に重ねづけすると、グッとレディな印象に。

ジャンパースカートに重ねてクラシカルな装いに

襟や肩に装飾感のないシンプルなデザインやコンパクトな着丈は、レイヤードコーデとも好相性。黒のジャンパースカートの下にシャツを重ねて、きちんと感と女性らしさを両立させた大人カジュアルコーデに。Tシャツやタンクトップを合わせるよりもクラシカルで上品なムードが高まります。襟元は開けすぎず、ネックレスで胸元の余白を埋めるのがGOOD。

ショート丈を活かしてジャケット感覚で羽織る

程よくハリのある生地はジャケット感覚で羽織として着回しやすいのもおすすめポイント。こちらのコーデでは黒とネイビーを重ねて奥行きを演出しつつ、淡いブルーのデニムパンツを合わせて爽やかさをプラス。単純なワンツーのマンネリ気分を払拭できそうです。シャツを羽織る定番の着こなしも、着丈が短いものならどこか新鮮さを感じられるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@chna1002様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ