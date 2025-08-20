アメリカのトランプ大統領は、ウクライナの国境を守るためアメリカ軍の地上部隊を現地に派遣する考えはないとの認識を示しました。

【映像】トランプ氏 ウクライナめぐり 地上部隊派遣の考えなし

トランプ氏は18日のウクライナとヨーロッパ首脳との会談で、ウクライナの将来的な「安全の保証」にアメリカも関与すると表明しました。

一方、トランプ氏は19日のFOXニュースのインタビューで、アメリカ軍の地上部隊を現地に派遣する考えはないとの認識を示し、空軍を通じてヨーロッパの部隊を支援する用意があると述べました。

「アメリカ政府はロシアとウクライナの2国間の合意を実現させるため、まさに今、両国と協力している」（レビット報道官）

ホワイトハウスのレビット報道官は、トランプ氏とプーチン氏との電話会談で、プーチン氏がゼレンスキー氏と直接会談することを約束したと述べました。

ブルームバーグ通信は、トランプ氏が18日にハンガリーのオルバン首相と電話会談した際、オルバン首相が首脳会談の開催地として意欲を示したと報じました。

また、アメリカの政治サイト、ポリティコもハンガリーの首都ブダペストが最有力候補だとして、大統領警護隊が下見などの準備を進めていると伝えています。（ANNニュース）