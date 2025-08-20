休日はいつも同じような過ごし方になってしまう人は多いはず。ただ、たまにはいつもと違う休日を楽しみたいと憧れを抱くこともあるだろう。そんな憧れを抱く人のひとりであるイラストレーターのutacoさんは、ある日友達に誘われたことをきっかけに体験した出来事をInstagramに投稿し、注目を集めている。



【漫画】早起きのプレッシャーがのしかかったけど

物語はutacoさんが布団に入り、翌日の予定を思い浮かべる場面から始まる。実は翌日、友達と一緒に「朝活」をすることになっているのだ。普段は遅起きの生活に慣れているutacoさんは、「身の丈に合わないかも」と不安を抱えつつ眠りについた。



翌日、何とか予定通りに起床し、無事に待ち合わせ場所へ到着。友達と合流し、市場の新鮮な海鮮丼を味わうことから1日がスタートする。漁師さんの朝ごはんをお腹いっぱい堪能した後は、2人はサウナへ向かう。サウナを出て浴びた朝の風は格別の心地良さで、昨晩の不安が嘘のように消えていったのだった。



友達に感謝の気持ちを伝えると「次はジョギングなんてどう？」と提案される。少しハードルが高いと感じつつも、サウナ後に解散してもまだお昼という時間の贅沢さに驚くutacoさん。普段の休日では味わえない開放感と充実感に包まれ、心が弾む休日となったのだった。



同作について作者のutacoさんに詳しい話を聞いた。



ー前夜に「身の丈に合わないかも」と感じたのは、どういった不安からでしょう？朝活初心者だったからでしょうか？



そうですね。セルフイメージとして、「自分は早起きしてテキパキと外出するようなタイプじゃない」と思い込んでいたんです。でも、今回挑戦してみて、自分で勝手に可能性を狭めるのはもったいないなあ、と改めて思えました…！



ー友達はどう言った経緯で朝活を誘ってくれたのでしょうか？



本当に会話の流れで自然に…といった感じです。



ーこの日の朝活、特に印象に残った瞬間はどこでしたか？



やっぱり解散したときですね！時計を見て「まだこんな時間なんだ…！」とびっくりしました。



ーその後も朝活は時々されていたりしますか？



はい。ゆったりお散歩したり、おうちでコーヒーを入れたりする程度ですが、朝活しています。この日をきっかけに、夜遅く起きているよりも、朝早く活動するほうが合っているかも…と思えるようになりました！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）