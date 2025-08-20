元櫻坂46・齋藤冬優花“画面隠し”太鼓の達人に挑む 「聴覚の神業」がさく裂
26日放送のTBS系バラエティー『THE神業チャレンジSP』（後7：00）では、極限の集中力と感覚がぶつかる「画面隠し太鼓の達人 最強王決定戦2025」を届ける。
【番組カット】画面隠し太鼓の達人の夏予選には…数々の猛者が挑戦
今回は、夏の予選大会。この戦いを制した挑戦者には、年末に開催される本戦への出場権が与えられる。挑むのは実力派の女性たち。絶対音感を武器に挑むアイドル・早崎すずき（※崎＝たつさき）（僕が見たかった青空）、ガールズメタルバンド・PARADOXXの実力派ドラマー・SHONO、元櫻坂46の感覚派パフォーマー・齋藤冬優花、孤高のソロドラム俳優・香音。リズム感覚、集中力、そして魂の一打…。想像を超える「聴覚の神業」がさく裂する。
番組では、世界中で大流行している“神業動画”にさまざまな芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できる。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、梅沢富美男、渋谷凪咲、篠塚大輝（timelesz）を迎え、それぞれの挑戦を見届ける。
