今井らいぱち

　ピン芸人の今井らいぱち（38）が、19日深夜に自身のXを更新。双子が生まれたことを報告した。

　今井は「【ご報告】夜分遅くにすみません」と書き出し、「私事ですが、この度らいぱち家に双子の命を授かりまして、本日母子共に健康で無事にこの世に爆誕してくれました」と報告。「滝汗チャンネルの方で話をさせていただいてます。是非とも観てください」と、自身のYouTubeチャンネルをアピールした。

　この投稿に「いまいちゃぁぁん　おめでとぉぉぉ　双子とかすごいよ！！奥様お疲れ様！！」「今井ー！！！おめでとう」「お目出度い　お子さんの　お誕生　心からお祝い致します　母子ともに　健康、何よりですね」などのコメントが寄せられている。