38歳・ピン芸人、双子誕生を報告「母子共に健康で無事にこの世に爆誕してくれました」
ピン芸人の今井らいぱち（38）が、19日深夜に自身のXを更新。双子が生まれたことを報告した。
今井は「【ご報告】夜分遅くにすみません」と書き出し、「私事ですが、この度らいぱち家に双子の命を授かりまして、本日母子共に健康で無事にこの世に爆誕してくれました」と報告。「滝汗チャンネルの方で話をさせていただいてます。是非とも観てください」と、自身のYouTubeチャンネルをアピールした。
この投稿に「いまいちゃぁぁん おめでとぉぉぉ 双子とかすごいよ！！奥様お疲れ様！！」「今井ー！！！おめでとう」「お目出度い お子さんの お誕生 心からお祝い致します 母子ともに 健康、何よりですね」などのコメントが寄せられている。
