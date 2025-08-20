日本軍が真剣に考えた愚策「松の油を戦闘機や戦車の燃料にする計画」を小学生たちも手伝った

「戦争経験者の話を直接聞いたことがありますか？」

あなたは実際、どうだろうか？

日本赤十字社『戦後80年に関する意識調査（2025年）』によると、49.9％が「聞いたことがない」と答え、約半数が生の声として戦争体験を聞いたことがない実態がうかがえます。また、この調査では、「第二次世界大戦にまつわる月日の認知について」8月6日の広島の原爆投下は21.7％、8月9日の長崎の原爆投下は27.0％、第二次世界大戦が終戦した8月15日は25.8％が「知らない」と回答しており、戦争の記憶の風化が進んでいることがわかります。

FRaUwebでは、1945年8月9日に長崎での原爆で両親と3人の弟を失った当時16歳の女学生だった森田富美子さんの著書『わたくし96歳＃戦争反対』をたびたび紹介しています。自らの手でご両親と弟さんを弔った富美子さんは、長い間長崎の原爆について語らず、91歳のときSNS で発信し始めます。「＃戦争反対」をつけての発信は、多くの人の心に留まり、現在8.8万ものフォロワーを持っています。

そんな富美子さんに敬意を表したオマージュ企画として、また、戦争時代の実相を伝えるために、戦争当時未成年だった人たちの生の声を集めた『わたしが子どもだった頃ーー戦争の時代』という戦後80年連載を不定期でスタートしました。

第５回は、第４回に引き続き、終戦当時、10歳だった中本幸太郎さん（仮名）のお話をお伝えします。「お国のために」という軍国主義教育は、小さな子どもたちにも浸透していました。また、今考えるとまったく意味がない労働も数多くさせられた日々とは……。

※体験談をお話いただいた方たちの個人情報を守る意味から、本名ではなく仮名で表記をしています。場所、内容に関してはお話いただいた内容に基づいています。

【プロフィール】

中本幸太郎さん(仮名)

1935年(昭和10年)生まれ。90歳(終戦時10歳)

家族構成 父、母、本人、弟、妹2人(ひとりの妹は終戦後誕生)。8月12日に掲載した松永佳代子さんの長兄。父は中島飛行機勤務のエンジニア

誕生後に一家で上京、終戦前年に縁故疎開、両親の出身地山形県で終戦を迎える。

食糧事情は一気に悪化

昭和20年(1945年)3月、東京の空襲がひどくなり、父が勤めていた中島飛行場も被害を受け、住んでいた杉並も爆撃されるようになったことから、東京に見切りをつけて両親と兄弟は一家で両親の実家がある山形へ引き上げてきました。

学童疎開の命令により、ひと足先に疎開して父の実家に身を寄せていた私も両親と合流して、山形県沖ノ原から、山形県上山に引っ越しました。上山では材木屋を営む親戚の倉庫の2階を借りて、一家で暮らすことになりました。

両親や兄弟とまた一緒に暮らせるようになったのはうれしかったですが、近所の親戚がいろいろと援助してくれたとはいえ、それまで滞在していた農家の父の実家とは違って、食糧事情は一気に悪くなりました。

40人の教室に、70人もの生徒が

縁故疎開した沖ノ原の学校(国民学校)は、疎開児童が私を含めて3人くらいでした。ところが、家族で引っ越した上山の学校は疎開児童がいっぱいいました。かみのやま温泉にある旅館、といっても老舗の立派な旅館ではなく、質素な商人宿のような旅館に、東京から集団疎開で先生に引率されてやってきた子どもらがたくさん身を寄せていました。

地元の小学校には、私やそうした集団疎開の子らが大人数で入ったので一気に教室がいっぱいになりました。40人で1クラスだった教室に、多いときは70人ほどの子どもがぎゅうぎゅうに入って授業を受けることに。机をびっしり並べるので、隣同士に隙間なんかありようもなく、歩く通路がないので、くっつけて横並びにした机を横歩きして、ようやく廊下に出られるようなありさまでした。疎開してきた子の中には、空襲で焼け出されて教科書を持っていない子もいて、隣同士で一緒に教科書を見せ合ったりして勉強しました。

「奉安殿」にお尻を向けるのはご法度

戦前、日本は「神の国」でしたから神である歴代天皇の系譜を小3のときに暗記させられました。朝礼では毎朝、軍人勅諭の朗読があり「戦陣訓5ヵ条」というのを全校で暗誦しました。「軍人は礼儀を正しくすべし」「軍人は武勇を尊ぶべし」……「軍人は質素を常とすべし」だったかな。もちろん教育勅語も暗誦させられました。

そのころ校庭には”奉安殿“という小さなお宮みたいなものがありました。当時はどこの学校にもあったのではないですかね。中には天皇皇后陛下（明治天皇と昭憲皇太后、大正天皇と貞明皇后、昭和天皇と香淳皇后）のお写真や教育勅語が納められていて、登校時や近くを通るときは、必ず最敬礼するのが決まり。奉安殿の横には二宮尊徳の像もありましたね。

「奉安殿にはお尻を向けてはいけない」といわれていて、近くで遊んだり、掃除をするときも気を遣っていましたね。うっかりボールをお宮に当ててしまったり、お尻を向けたりしたら、それはこっぴどく叱られましたから。まあ、そういうのも8月15日の終戦以降、見事に一切なくなりました。奉安殿も気がついたら校庭から撤去されていましたね。

松の根から採った油で戦闘機や戦車の燃料を……

とはいえ、まともにぎゅう詰めの教室で勉強することはほとんどなく、私が4年生になった昭和20年(1945年)の春ごろからは学徒動員ではないですが、小学生も「勤労奉仕」という名目でいろいろな作業に駆りだされました。

戦闘機や戦車の燃料が足りないということで、「松の根っ子堀り」というのをしたこともあります。松の根を精製して「松根油」にすると聞きました。スコップなどの鉄類は供出していたので、木製のくわとか素手で松の根っこを掘りました。でも、私は作業をしながら、「この松の根っこで本当にあのでっかい飛行機を飛ばせるんだろうか」と少し疑問でした。

後に調べてみたところ、燃料不足による松根掘りは各地で行われていたようです。アジア・太平洋戦争中の航空用ガソリンの代替物として利用しようという動きが実際にあったようですが、労力が非常にかかる割に精製できる燃料がごく少量だったこと、航空用燃料としては質が低かったことなどから結局、実用には至らなかったようです。でも、そのせいで各地の名所になるような松の木まで伐採されて、掘り起こされてしまったようで、残念なことです。そして、そこまで燃料が枯渇していたのに、誰も戦争を止めることができなかったことに今更ながら、憤りを感じてしまいます。

ほかにも農協の事務所を建てるということで、基礎になる石を運んだことも。小学生の子どもが運べる石なんて、そこまで大きくはなかったと思いますが、授業そっちのけで何日も石運びをさせられました。

また別の日には、家族が出兵して人手の足りない農家で農作業をお手伝いすることもありました。もっと年上の中学生らのように工場で何かを作ったりする動員はありませんでしたが、4年生(昭和20年)のときは、終戦までほとんどこうした奉仕をさせられて、夏休みといえど,友だちと遊んだ記憶はまったくありませんでした。

