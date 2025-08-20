歯磨きギャン泣き→息子に語りかける【母の哲学】に1.4万いいね「最後笑った」「合ってると思う」【ママリ】

哲学モードの母、降臨！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、海坊主︎(@umibooozu_06)さんの投稿です。

歯磨きが嫌でギャン泣きする息子に、海坊主︎さんは心を鬼にして…ではなく、心を哲学者モードに切り替えたのだそうです。その投稿がこちらです。

歯磨き嫌がってギャン泣きの息子に「いいぞ～！嫌なことは嫌って言えるのは大事だぞ！嫌なことは嫌って言えないと、段々、何が嫌か分かんなくなってきちゃうからね…」と声がけしてたんですけど合ってますか？育児難しすぎませんか？私は何の話をしてますか？

育児って本当に難しいですが、歯磨きイヤイヤで泣き叫ぶ息子を前に、なぜだかお母さんは哲学モード全開に。傍から見るとちょっぴりシュールだけどくすっと笑えちゃう光景ですよね。育児って、本当に一筋縄じゃいかないものですが、こうやって小さな、「ママの哲学講座」を開催するのも悪くないかもしれませんよ。





この投稿には「最後笑っちゃいました！2児を10代後半の現在まで育ててる母です。そうよねー わかるよわかるよー」「声掛け、合ってると思います 何かの育児本で「子どもには泣き叫ぶ権利がある」って書いてありました。」といったリプライがついていました。ふと冷静になれる哲学作戦、育児に取り入れたいと思える投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）