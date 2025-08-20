「ああ」「いそいそ」「うかうか」…母音で始まるオノマトペが表すものとは？ 言語学者・秋田喜美さんが日本語のオノマトペを徹底解剖！【NHK俳句】

母音で始まるオノマトペが表すものとは？ 秋田喜美さんの解説を紹介！

これまで、硬い響きを持つ子音である「阻害音」（P、T、K、S、H、B、D、G、Z）と、柔らかい響きを持つ子音である「共鳴音」（M、N、R、Y、W）を見てきた当連載。



今回からは、いよいよ「母音」（A、I、U、E、O）について考えていきます。



2025年度『NHK俳句』テキストに掲載の「オノマトペ解剖辞典」は、新書大賞2024（中央公論新社主催）で大賞を受賞した『言語の本質』の共著者で言語学者の秋田喜美さんによる連載です。





母音 A、I、U、E、Oで始まるオノマトペ

様々なオノマトペを俳句とともに徹底解剖するこの連載で、日本語への興味を深め、俳句作りのヒントも学んでみましょう。今回は『NHK俳句』テキスト2025年9月号から、「母音」で始まるオノマトペが表すものについての解説をお届けします。

「ああ」「いそいそ」「うかうか」「えへらえへら」「おたおた」、母音で始まるオノマトペの多くは、あるものを表します。何でしょう？

オノマトペは一般に、五感情報を表す感覚の言葉です。「ぴよぴよ」は聴覚、「ぴかぴか」は視覚、「すべすべ」は触覚といった具合です。一方、母音で始まるオノマトペは、しばしば五感に収まりきらない感情・心理状態を表します。「ああ」は出産の苦しい様子を、「いそいそ」は嬉しくて心躍る様子を、「うかうか」は不注意な様子を、「えへらえへら」は締まりのない笑い方を、「おたおた」は慌てた様子を表します。同じく感情を表すものが多い感動詞に、「あっ」「いいえ」「うん」「えーっ」「おい」のような母音始まりのものが多いことと関係がありそうです（なお、冒頭の「ああ」が示すように、オノマトペと感動詞の関係は連続的です）。何かを感じた際、とっさに出る声は母音ですし、母音は子音よりもよく聞こえる音なので、感情を伝えるのに適しているのかもしれません。各母音に宿る意味については、次回以降詳しく見ていきます。



今回の句例はどうでしょう？ 「うかうか」と青春時代を過ごしているのと、「おたおた」と年の瀬を過ごしているのは、人間と見てよいでしょう。人間は感情を持つので、特に不思議な表現ではありません。一方、「いそいそ」の主語は「花の風」という無生物です。母音始まりのオノマトペは、感情を表すことが多い分、俳句ではそれを人以外に用いた擬人化が伴いやすいようです。もちろん、擬人化は子音始まりのオノマトペにも見られます。７月号では、湯気の様子を「わいわい」と表現する例を見ました。

『NHK俳句』テキストでは、「餅」から「もちもち」など、一般語をオノマトペの語形に合わせることでオノマトペ的なイメージを獲得するオノマトペ化と呼ばれる現象についても、明らかにしていきます。

