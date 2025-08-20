近しい関係者すら知らない「電撃婚」だった。8月10日、女優・二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が結婚を発表した。

「2人の初共演は2017年の日本テレビの特番。二階堂さんが『実はカズ様と、ずっとお会いしたかったんです』とその場で“公開告白”して笑いを誘いましたが、まさか結婚するとは思いもしなかった。カズさんとルームシェアしていた芸人仲間以外は誰も知らなかったようです」（芸能関係者）

2人を知る関係者はあまりのライフスタイルの違いに驚いているという。

「二階堂さんは犬と猫を合計6匹も飼っている無類の動物好きです。動物愛護の観点から、畜産肉を控えて野菜中心の食生活を送る『ペスカタリアン（魚を食べる菜食主義者）』であることを公言しています。

一方のカズさんはかねてテレビ番組で『野菜全般が大嫌い』『嫌いなものが多すぎる』など偏食ぶりを明かしていた。必要な栄養素はサプリで摂るとまで公言していたので、二階堂さんと食生活が合わないのではないかという声が上がっている」（テレビ局関係者）

だが、そんなカズレーザーの偏食ぶりにこの数年、変化が起きていた。

2023年には自身のYouTubeで最近ハマっている食べ物を聞かれ、「食事の偏りが悪とされているこの時代に、なんで一個のものにハマらないといけないのか」などと発言。さらに今年1月には、こんな変貌ぶりを明かしていたという。

「カズさんは以前に比べて体重が減ったことについて、『食うものが健康的になっているのと、野菜を食うようになった』『体が酒飲みたくなくて野菜が欲しくなってる』と話していた。“野菜嫌いキャラ”はどこへやら、健康的な食生活にガラリと変わったようです。いつから交際が始まったのかはわかりませんが、きっと二階堂さんの影響を受けたのではないでしょうか」（同前）

愛は人を変えるのか。

