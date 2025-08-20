オンラインクレーンゲームに総額50万円！“ガチ勢”あのちゃんが超難関に挑む
26日放送のTBS系バラエティー『THE神業チャレンジSP』（後7：00）では、数々の猛者が涙をのんだ超難関の神業クレーンゲームを届ける。
【動画あり】ガチ勢！クレーンゲームに夢中のあのちゃん（2枚目）
クレーンゲーム歴30年以上という、ダイアン・津田篤宏が「サクッと取ったる！」と自信満々で初参戦。続いて登場するのは、オンラインクレーンゲームに総額50万円を注ぎ込んだ“ガチ勢”あのちゃん。前回まさかの1stステージ敗退で涙をのんだ藤田ニコルが、リベンジに燃えて再登場し、あのちゃんとの異色タッグで挑む。クレーンゲームの神様が微笑むのは誰だ。
番組では、世界中で大流行している“神業動画”にさまざまな芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できる。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、梅沢富美男、渋谷凪咲、篠塚大輝（timelesz）を迎え、それぞれの挑戦を見届ける。
