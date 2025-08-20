Àº¿À¤òÉÂ¤ß¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿Å¯³Ø¤È»û¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡ÚËÍ¤Î¾ì¹ç£¡Û
¡Ö¤¿¤À¤ÎÀº¿ÀÉÂ»ý¤Á¤Î°ú¤¤³¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¼ã¤µ¤òÊû¤²¤ë¤È·è¤á¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤¿¤ª¶â¤Ç»²¹Í½ñ¤òÇã¤Ã¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¡¢Å¯³Ø¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¿Í¤äÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢»û¤Ë½»¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¡£¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤ÞÊë¤é¤¹¡¢¤ª»û¤ÎÎÀÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼êºî¤ê¤Î¿©»ö
Âç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å¯³Ø¤òÊÙ¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëunlightenment¤µ¤ó¡Ê@reincarnationus¡Ë¡£
²áµî¤Ë¤ÏÀº¿À¤òÉÂ¤ß¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä°ú¤¤³¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤ËÎ×¤ß¡¢¸«»ö¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿unlightenment¤µ¤ó¤Ë¡¢±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ëÅ¯³Ø¤È¤ª»û¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡½¡½¡£
´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿Å¯³Ø¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Î¼Ò²ñ³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤·¤¿unlightenment ¤µ¤ó¡£
¿Ê³Ø¤·¤¿³ØÉô¤ÎÄÌ¤ê¡¢Åö½é¤Ï¼Ò²ñ³Ø¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤È¡¢Â¾¼Ô¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤È¤Î¡Ö¥º¥ì¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢£²²óÀ¸¤ÎÅß¡¢Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢unlightenment ¤µ¤ó¤Ï¡¢Í§¿Í¤ËÅ¯³Ø¤ÎÆÉ½ñ²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬Å¯³Ø¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ñÊª¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö²¶¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿´¶³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ö¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢£³²óÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆÈ³Ø¤ÇÅ¯³Ø¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯¤Î9·î¡£¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥Ð¥¿¥¤¥æ¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈà¤Î¡ØÆâÅªÂÎ¸³¡Ù¤È¤¤¤¦Ãøºî¤Î¤Ê¤«¤Î¡Ø·º¶ì¡Ù¤Î¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Êunlightenment ¤µ¤ó¡Ë
Âç¤¤Ê´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤¿unlightenment ¤µ¤ó¡£µ¢Âð¤·¤Æ¥Ð¥¿¥¤¥æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÆü¤Ï¥Ð¥¿¥¤¥æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÍè¡¢ÀìÌç¤òÅ¯³Ø¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»û¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¡¡ÎÀÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤â
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª»û¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¿¥¤¥æ¤òÃæ¿´¤ËÅ¯³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤Ë¤Ä¤ì¡¢Å¯³Ø´ØÏ¢¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Í§¿Í¤¬¡¢¸½ºßunlightment¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª»û¤Î¸µ½»¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÊÍ§¿Í¤¬¡Ë½¢¿¦¤ÇÉô²°¤ò½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë½»¤Þ¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¡¢unlightenment¤µ¤ó¡£¥Ð¥¿¥¤¥æ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»û¤È¤Î¤´±ï¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡½¡½¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢unlightenment¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª»û¤Î°ì¼¼¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Å¯³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÙ¶¯¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µþÅÔ¤Î³ØÀ¸À¸³è¤âËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Þ¤ÇËã¿ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢³ûÀî¤ÇÍ§¿Í¤È´Ì¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤·¤¿¤ê¡¢»×¤¤ÉÕ¤¤ÇÂçÊ¸»ú»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÇÆé¤·¤¿¤ê¡¢ÌîÁð¤ÇÅ·¤×¤é¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»û¤ÎÀ¸³è¤âµ¬Â§¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÈÂçº¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä±ïÂ¦¤ÇÆ±ÎÀÀ¸¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Êunlightenment¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Ä«¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë¡¢¤ª»û¤ÎÃæ¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦unlightenment¤µ¤ó¡£¡Ö²þ¤á¤ÆËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È¯Ã£¾ã³²¤äÀº¿À¾ã³²¤Î·Ð¸³¤Ç¶ìÏ«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Å¯³Ø¤ä¤ª»û¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤¤Âç³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëunlightenment¤µ¤ó¡£X¤Î¥ê¥×Íó¤Ë¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤âÅ¯³Ø¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡»ä¤â¤¿¤¯¤µ¤óËÜÍß¤·¤¤¡×
¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ ¡þ¡¡ ¡þ
Å¯³Ø¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤¿unlightenment¤µ¤ó¡£
¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å¯³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶ì¤·¤ó¤À²áµî¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡½¡½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
