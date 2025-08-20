ピクルスのレシピ 消費・保存・常備・に便利 基本の作り方を紹介【材料】（4人分）大根 4cmニンジン 1/4本キュウリ 1/2~1本ミョウガ(あれば) 2~3個<ピクルス液>砂糖 大さじ 4酢 大さじ 5薄口しょうゆ 小さじ 1ショウガ 1/2片赤唐辛子(刻み) 1本分だし汁(又は水) 200ml【下準備】1、大根は皮をむき、縦に太いせん切りにする。2、ニンジンは皮をむき、大根より少し細めに切る。3、キュウリは大根に合わせて切る。4、ミョウガは軸を少し切り落とし、水洗いして縦半分に切る。5、＜ピクルス液＞のショウガは皮をむいて薄切りにする。【作り方】1、耐熱ボウルに＜ピクルス液＞を加え、ラップをして電子レンジに2分30秒〜3分かけ、混ぜ合わせる。2、耐熱容器に大根、ニンジン、あったらミョウガを入れラップをして1〜1分30秒電子レンジにかける。熱いうちに1の＜ピクルス液＞に加えてからめ、キュウリを加える。電子レンジにかける時間が短い程、コリコリと歯ごたえのあるピクルスになります。加熱時間は好みでいろいろ試してみても。