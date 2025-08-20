¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÁ´¹ñ£´¹»¤Î¤¦¤Á£²¹»·ãÆÍ¤Ë¡Ö´¶ÌµÎÌ¡×¡¡¸©´ôÉì¾¦ vs ²£ÉÍÀï¤Î·ãÆ®¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£±£³Æü¡Ê£±£¹Æü¡Ë¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÂè£³»î¹ç¤Ï¸©´ôÉì¾¦¤¬²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£±²ó¡¢£¸¡½£·¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¸©´ôÉì¾¦¤Ï£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È£´¤ò·è¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢²£ÉÍ¤Ï½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤ËÂç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¡Ö´¶ÌµÎÌ¡×¤È¸«¼é¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£²£ÉÍ¡¢¸©´ôÉì¾¦¤ÎÎ¾¹»¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕ¶©¹¨¤µ¤ó¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï´ôÉì¸©ÈþÇ»²ÃÌÐ»Ô¤Î½Ð¿È¡£¸½ºß¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¶ÈÌ³¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î£²¹»¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÅìÇ»¼Â¶È¡¢±×ÅÄÀ¶É÷¡Ê¤¤¤º¤ì¤â´ôÉì¡Ë¤Î·×£´¹»¤Î¤ß¤À¡£»²²Ã¹»¿ô¤¬£³£°£°£°¹»¤òÄ¶¤¨¤ë²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢¶¯¹ë¹»¤È¤Ï¤¤¤¨£´¹»¤Î¤¦¤Á¤Î£²¹»¤¬¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¡£»î¹çÃæ¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢´¶ÌµÎÌ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Î±üÂ¼Íê¿ÍÁª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢²£ÉÍ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºòÇ¯£¹·î¤ËÆ£°æ´ÆÆÄ¤¬¸©´ôÉì¾¦¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±¹»¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤âÃ´Åö¡£¹Ã»Ò±à´ü´ÖÃæ¤âÎ¾¹»¤ÎÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´ÉÍý¤·¡¢Áª¼ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï¸ü¤¤¡£¸©´ôÉì¾¦¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼½¢Ç¤»þ¤Ë¤Ï²£ÉÍ¤Î¹â»³ÉôÄ¹¤«¤é¤â¡Ö¡Ê¸©´ôÉì¾¦¤Ï¡Ë¤³¤ì¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ÊÎ¾¹»¤¬¡Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦±ï¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£°æ´ÆÆÄ¤Ë¤âÂ¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£»ä¡¢º£¹Ã»Ò±à£±£±Ï¢¾¡Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²£ÉÍ¤¬½Õ£µ¾¡¤·¤Æ²Æ£³¾¡¤·¤Æ¡¢¸©´ôÉì¾¦¤â²Æ£³¾¡¤·¤Æ¡£º£Æü¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÊÅÏÊÕ¤µ¤ó¡Ë
¡¡£±£±Ï¢¾¡¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£²Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¡Ö£²Ï¢¾¡¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤À¡£