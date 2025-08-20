「社長」「しー」いったい誰のこと？ 芸能人夫婦の意外な呼び方＆呼ばれ方
8月10日、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーと女優の二階堂ふみが結婚を発表。意外な組み合わせながらなんとなくお似合い感があふれるこのカップルに、日本列島は驚きと祝福に包まれた。芸能人が結婚すると必ずといっていいほど飛び出す質問が「なんて呼び合っているんですか？」。今回は、芸能人カップルのラブラブ感たっぷりな“あだ名”を紹介したい。
【写真】芸能人夫婦はなんて呼び合ってる？ 写真でチェック
■カズレーザーは二階堂ふみのことを…
冒頭で挙げた新婚ほやほやのカズレーザー。彼は結婚報道翌日の8月11日、SPキャスターを務める情報番組『サン！シャイン』（フジテレビ系）に生出演した際、妻・二階堂ふみの呼び方を告白。カズレーザーは二階堂のことをなぜか「社長」と呼んでいると明かした。
ちなみに二階堂の魅力は「僕よりすべてがしっかりしているというところ」だという。「初めてです。掃除がちゃんと行き届いている部屋っていうのは。今まで汚ねー部屋にずっと暮らしていたので。それが新鮮ですね」と共同生活についても語っている。
■木村拓哉は工藤静香のことを…
2000年に結婚した木村拓哉と工藤静香。2人のプライベートでの呼び方を明かしたのは、娘のcocomiとKoki,だ。姉妹はそれぞれのインスタグラムのライブ配信にて、ファンから寄せられた「トト（木村）はマミー（工藤）のことをなんて呼んでいる？」という質問に対し「しー」と回答。Koki,は「静香の“しー”かな？」と続けている。
また、工藤は木村のことは「拓哉」、家族間ではCocomiは「ここ」、Koki,は「まめ」と呼ばれていることも同配信で明らかに。木村家の仲の良さを感じる新事実となった。
