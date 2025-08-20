テレ朝サマーフェスで新人・浦林凛アナ 炎天下でも元気一杯　観客に大サービスの”顔面七変化”

炎天下で多彩な表情を見せた

テレ朝恒例の夏イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」が８月17日、終了した。

開催期間中、テレビ朝日や隣接する毛利庭園では、お笑いイベントや音楽ライブなど、さまざまなイベントが行われ、多くの芸人やアーティストが姿を見せた。それらイベントを進行していたのが、テレビ朝日の女性アナウンサーたちだ。

初日となる７月19日には、弘中綾香アナ（34）が気温33度という炎天下、同イベントのTシャツを着て紹介番組を進行している姿を本サイトが報じている。（７月28日配信）

暑さを吹き飛ばす勢いの笑顔を見せてくれていたのは、弘中アナだけではない。今年、同社に入社した新人アナ、浦林凛アナ（年齢非公表）も、炎天下、全力でイベントに取り組んでいた。

７月29日、同イベントの中継で浦林アナが朝の情報番組『大下容子ワイド！ スクランブル』に登場。スポンサーである「サントリー」のビールを紹介するコーナーがあり、放送前、ビールのオブジェの後ろからひょっこり顔を出すシーンを何度も入念に練習していた。

「浦林アナは早稲田大学人間科学部卒で、所属していたワンダーフォーゲル部では主将を務めていました。登山や山スキー、自転車など超アウトドアな趣味の持ち主で、クライミングジムでアルバイトをするほど、底なしの体力で知られています。７月より『ワイド！ スクランブル』のフラッシュニュースコーナー（木・金曜日）を担当しており、今後の活躍も期待されています」（情報番組スタッフ）

まさにその言葉どおり、この日の浦林アナは元気一杯だった。放送終了後もブースに立ち続けた浦林アナは、訪れたお客さんと実に楽しそうに談笑。大きな声で挨拶したり、面白顔を作って笑わせたりと、驚くほどの体力とサービス精神を披露していた。

この底なしの明るさで、これからも視聴者を笑顔にしてくれることだろう。