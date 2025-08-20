Snow Manの宮舘涼太さん（32）が19日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開 配給：KADOKAWA、ギャガ）の完成披露試写会に主演の水上恒司さん（26）や山下美月さん（26）たちと共に登場。映画のキャッチコピーにちなみ“美味ナリ”なものを明かしました。

映画は『第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞』で大賞を受賞した、原浩さんによる同名小説を実写化したもので、信州で暮らす主人公・久喜雄司と妻の久喜夕里子の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市が書いたという謎の日記が届くところから始まるミステリーホラー。宮舘さんは、雄司たちと共に謎の究明に奔走する超常現象専門家・北斗総一郎を演じます。

イベントに、浴衣姿で登場した宮舘さん。「シャッターチャンスです」とファンサービスするなど会場を盛り上げました。

撮影では長ゼリフに挑戦した宮舘さんは、監督からセリフの覚え方を聞かれると、「やりましょうか？ 家での様子を」と話し、「台本をまず右手で持ちますでしょ？ 持ったままセリフを言いながら回るんですよ、家を。で、同じ場所にまた戻ってくるんですよ。そうすると自然と覚えられるんですよね。現場からは以上です」とノリノリで再現しました。

また、映画のキャッチコピー“この恐怖、美味ナリ”にちなみ、登壇者たちがそれぞれの“美味ナリ”なものを発表する場面では、宮舘さんは“わさび”と回答。その理由について、「ご縁なのかな？ と思ったことがありまして。この映画は長野県で撮影させていただいたじゃないですか。僕、本当に大好きなわさびが長野県に会社がありまして。いつもお取り寄せをしていたんですよ」と明かしました。

続けて、「なので、みなさん調べて買ったりしないでください。僕の分がなくなってしまう。それぐらいおいしいんですよ。なので、お刺し身もそうですし、お肉にもつけて食べますし、なによりいっぱいつけても辛くないんですよね。辛くないわさびって、本物のわさびだと思いませんか？」と“わさび愛”を明かしました。