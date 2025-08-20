“Mr.アーチェリー”SixTONES・ジェシー、至宝・古川高晴とガチ対決
26日放送のTBS系バラエティー『THE神業チャレンジSP』（後7：00）では、番組名物「神業アーチェリー」が行われる。
【予告動画】真剣な表情で…ガチ対決に挑む“Mr.アーチェリー”ジェシー
これまで数々の神業ショットを成功させ、“Mr.アーチェリー”の名をほしいままにしてきたジェシー（SixTONES）が、オリンピック6大会連続出場の偉業を成し遂げた日本アーチェリー界の至宝・古川高晴とガチ対決。今回は《公式ルールでの競技対決》と《番組オリジナルルールでのチャレンジ》の2本勝負となるが、勝つのは経験か、それとも進化か。
番組では、世界中で大流行している“神業動画”にさまざまな芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できる。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、梅沢富美男、渋谷凪咲、篠塚大輝（timelesz）を迎え、それぞれの挑戦を見届ける。
