タレントの保田圭（44）が19日に放送されたBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。同番組MC料理家の和田明日香（38）と今年1月からラジオで共演しているものの、これまで一度も食事をしたことがない理由について自身の考えを語った。

ゲスト出演した保田は和田が作った料理を堪能し「うれしい。幸せだ。明日香ちゃんと2人でプライベートで食べてるみたい」と喜んだ。和田は「なかったですね。半年やってるけど」と、今年1月5日からFM NACK5「Cheerful Cheers!」で共演しているものの、プライベートで食事をしたことがないとした。

これに保田が「なんでか…ちょっと言っていい?」と切り出して「明日香ちゃんは、サバっとしてるけど、気を遣うイメージもあって。私が誘ったら来なきゃいけなくなっちゃう感じもあって」と誘うことに気後れしていることを明かした。

さらに「前に一緒にさ、駅から歩いている時に“みんなでランチ行きたいですね”ってフワッと言ったら、明日香ちゃん3秒ぐらい間があって…あ、これはあんまり…」と乗り気ではないことを感じ取ったことを伝えた。

和田は「ウソー?」と自覚はなかったようで大笑い。また「でも、私が思う理由は2週間に1回会えるから、結構満たされてるっていうか」と満足しているとした。これに保田は「ランチ行ったところでしゃべることないかなっていう感じ?」と解釈すると、和田は「それはひどいよ」と否定して2人で笑い合った。