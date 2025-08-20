郷ひろみ「2億4千万の瞳―エキゾチック・ジャパン―」は日本国有鉄道（国鉄）のキャンペーンソングとして制作され、1984年2月にシングル発売されました。

タイトルは郷ひろみさんが所属していたCBS・ソニーレコード（現ソニーミュージック）の超大物プロデューサー酒井政利さんのアイデアでした。壺井栄の小説「二十四の瞳」と当時の日本の総人口が約1億2000万人だったこと。総人口を単純計算した瞳の数が2億4000万だったことから、最初の打ち合わせで決まりました。

サブタイトルになった「エキゾチック・ジャパン」は、国鉄のキャンペーンタイトル。だから、♪エキゾチック・ジャパンと叫ぶ歌詞で最後を締めくくるのは当然のことでした。

僕はそこから、冒頭の、♪見つめ合う視線のレイザー・ビームで――というAメロとサビの歌詞を作りました。いわゆる「詞先」です。作曲はラッツ＆スター「め組のひと」などでコンビを組んだ井上大輔さん。歌詞に曲をつける段階で、サビで爆発する前に胸がキュンとするようなBメロをつけたいと提案があり、その部分だけ「曲先」。後から言葉を乗せました。♪億千万億千万――の冒頭のコーラスも、クライマックスで、♪ジャパーン！！――と郷さんの声が頂点を極めるキャッチーなメロディーも井上さんの才能とセンス。凄い職人技とうなりました。

郷さんとは、ソニーの信濃町のスタジオで初めてお会いしました。「お嫁サンバ」「哀愁のカサブランカ」など数々の大ヒット曲でボーカリストとしての地位を確立し日本を代表する大スター。スタジオの扉を開け入ってきた瞬間「ワオ！王子様が入ってきた」と息をのみました。ジーンズにジャケットというカジュアルなスタイルで、僕を見るなり「郷です！」と握手されて、その力強さに気後れして「よろしくお願いします」と言ったことを覚えています。

歌の録音をするためブースに入った郷さんが脱いだジャケットの上にカバー付きの本が置いてありました。いたずら心がある酒井さんがそっと表紙をめくると、それはNHKアナウンサーの鈴木健二さんが書いたベストセラー「気くばりのすすめ」でした。体が発光しているようなエネルギッシュな方でしたが、周囲への配慮も忘れない優しい人。読んでいる本に“陰の努力”を見た気持ちがしました。

実はこの歌が発売される1カ月前に、シブがき隊「サムライ・ニッポン」、郷さんの曲を挟んで3月に近藤真彦「一番野郎」の歌詞を書きました。全て異なる歌手の歌詞でしたが、真ん中に置いていたのは「愛国心」。沢田研二さんのプロデュースで有名な木崎賢治さんから「同じ思想やテーマを別々のアーティストを使って展開するなんて誰も考えなかったし、面白いね」と褒められました。見てくれている人は必ずいるんだなと勇気が湧く思いがしました。

◇売野 雅勇（うりの・まさお）1951年（昭26）2月22日生まれ、栃木県足利市出身の74歳。企業のコピーライターなどを経て、81年作詞家に。中森明菜「少女A」、チェッカーズ「涙のリクエスト」、郷ひろみ「2億4千万の瞳」などのヒット曲を生み出した。これまでに1500曲以上の歌詞を制作。2026年に活動45年の節目を迎える。