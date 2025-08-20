卓球のヨーロッパスマッシュ女子シングルスで、世界ランキング11位の橋本帆乃香が同18位の中国選手にストレート勝ちした。

19日の2回戦で元世界ジュニアチャンピオンである中国の銭天一（チエン・ティエンイー）と対戦した橋本は「初対戦で相手のことがよく分からなかったが、徐々に自分のリズムをつかめた」と話すように尻上がりに安定感を増す戦いで、3-0（11-6/11-2/11-7）のストレート勝利を収めた。

橋本は前回のWTTチャンピオンズ横浜で世界ランキング1位に3年以上君臨する女王・孫穎莎（スン・インシャー）に敗れ対外国選手の連勝記録が41で止まっていたが、この日は切れ味鋭いカットで相手を圧倒した。

橋本の台頭は中国でも注目を集めており、中国のネットユーザーからは「こんなにあっという間に負けるとは」「1ゲームも取れなかったのか」と衝撃を受けたような声がある一方、「これは予想通り」「分かってた」「全く意外じゃない。孫穎莎がすごいだけ」「これでまた孫穎莎の（対橋本戦の）勝利の価値が高まったな」といった声も見られた。

また、「誰しもが莎莎（孫の愛称）のやり方をコピーできるわけじゃない」「莎莎を持ち上げるわけじゃないけど、橋本は本当に手ごわい。王芸迪（ワン・イーディー）や朱雨玲（ジュー・ユーリン）も彼女に負けている」「前回、莎莎と当たっていなかったら、おそらく橋本の連勝記録は誰にも止められていなかったと思う」「言いたいのは、橋本は本当に強いということだけ。今後も強敵であり続けるだろう」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）