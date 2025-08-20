◇プロ野球セ・リーグ 巨人15-2ヤクルト(19日、神宮球場)

ヤクルトは投手陣が20安打を浴び15失点で大敗。高津臣吾監督が、試合後に投手陣に対して苦言を呈しました。

先発のランバート投手は前回の対戦では7回2失点と好投をみせたものの、3イニング連続で被弾。5回途中8失点と苦しみました。

2番手の丸山翔大投手は1回2/3で3安打、3四球で5失点。3番手の長谷川宙輝投手は3回を投げ、4安打、2失点と止められず。高津監督は、2番手以降の投手に対して、「期待してはいるんですけれどね。ストライクが入らないのはね。1軍とか2軍とかプロとかアマチュアとか関係なく勝負にならないですね」と厳しく言葉を投げかけます。

巨人は、丸佳浩選手はサイクル安打達成。中山礼都選手とリチャード選手には4安打ずつ浴びるなど、巨人打線に計20安打を浴びました。高津監督は「今日のことは忘れられないですね。寝ないで考えます。ピッチングコーチも寝られないと思いますけれど」と悔しさを噛みしめました。

また8回にリチャード選手と激突し途中交代となった太田賢吾選手については、「脇腹にぶつかったらしく息がしづらいと。上がって様子を見ている」と明かし、詳しい状態については、まだわからないと明言を避けています。