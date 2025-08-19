冷やごはんや玄米が腸活に効く! レジスタントスターチの手軽な食べ方を専門家が解説

腸内環境を整えたり、血糖値の急上昇を抑えたりと、健康意識の高い方から注目を集めているレジスタントスターチ。実は、ごはんやバナナなど、身近な食材で無理なく摂取できるコツがあるそうです。今回は、毎日の食事に取り入れやすい工夫について、管理栄養士の藤井さんにお聞きしました。

監修管理栄養士：

藤井佑里子（管理栄養士）

大手食品メーカーでレシピ開発や料理講師を経験。現在は糖尿病性腎症の栄養相談、高齢者の栄養相談、記事監修、商品開発コンサル、自治体での講師活動等を幅広く行う。

編集部

レジスタントスターチを日々の食事にうまく取り入れる方法はありますか？

藤井さん

レジスタントスターチは加熱すると減少してしまうので、レジスタントスターチを含む食品を生または低温調理で食べるのがおすすめです。美味しさはさておき、ごはん・パスタ・芋などを調理した後、冷蔵してから食べるとレジスタントスターチの含有量が増えることが知られています。バナナは生で食べることがほとんどなのでレジスタントスターチを美味しく取り入れやすいですね。

編集部

バナナ以外でレジスタントスターチを含む食品はありますか？

藤井さん

バナナ以外にもレジスタントスターチを含む食品はあります。例えば、玄米や全粒穀物のような未精製の穀類、大豆などの豆類にもレジスタントスターチが豊富に含まれています。これらも冷えた状態においてレジスタントスターチが増加します。

編集部

レジスタントスターチはいつ摂るのがよいですか？

藤井さん

基本的にレジスタントスターチを含む食品は、いつ摂取しても良いですが、例えば血糖値の管理が必要な方は、朝食の主食をレジスタントスターチが豊富なもの（おにぎりや雑穀など）に置き換えると、一日を通して血糖値の急上昇を予防する手助けとなります。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

藤井さん

現代の食生活は「高脂質・高たんぱく質」な食事が増えていますが、食物繊維のような働きをする「レジスタントスターチ」を効率よく摂ることで、食生活の是正につながります。バナナは手軽にレジスタントスターチを摂るのにおすすめの食材なので、朝食やおやつに取り入れてみて下さいね。

※この記事はメディカルドックにて【バナナに含まれる「レジスタントスターチ」＝食物繊維？ 食生活に取り入れないともったいない理由【管理栄養士解説】】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。