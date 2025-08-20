¡Ö»ä¤Î´é¤ä¼ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×ÈïÇú¼Ô¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¿Í¡¹¤Ø¡Ä³ËÇÑÀä¤ò¶«¤Ö¡Ö¥Î¡¼¡¦¥â¥¢¡¦¥Ò¥Ð¥¯¥·¥ã¡×
ÆüËÜÈïÃÄ¶¨ÂåÉ½°Ñ°÷ ¸Î »³¸ýÀçÆó¤µ¤ó¡ÊÅö»þ51ºÐ¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¸¶Çú¤ÇÁ´¿È¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡2024Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÈïÃÄ¶¨(ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ)¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¹Åç¡¦Ä¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤¬¤½¤Î¾Ú¸À¤òÄÌ¤¸¤Æ³ËÊ¼´ï¤Î²õÌÇÅª±Æ¶Á¤òÁÊ¤¨¡Ö³Ë¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¹ñºÝµ¬ÈÏ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤äµ²±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°¡Ö¹â¹»À¸Ê¿ÏÂÂç»È¡×¤Î³èÆ°¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ë¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢³Ë»ÈÍÑ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ëÀ¤³¦¤Ø¡¢ÈïÇú¼Ô¤È¼ã¼Ô¤é¤Î¡Ö¥Î¡¼¡¦¥â¥¢¡¦¥Ò¥Ð¥¯¥·¥ã¡×¤Î¶«¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¢£³ËÇÑÀä¤Ø¡¢Æ®¤¤Â³¤±¤¿ÈïÇú¼Ô¤¿¤Á
ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë³ËÇÑÀä¤òÁÊ¤¨¤ë»³¸ýÀçÆó¤µ¤ó
¡¡¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ç¡¢21Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»ÔÌ±¤ò»¦³²¤·¤¿¸¶Çú¡£¸½Âå¤Î³ËÊ¼´ï¤Ï¡¢¿ôÉ´Ëü¿Í¤ò°ì½Ö¤Ç»¦¤·¡¢Ê¸ÌÀ¤½¤Î¤â¤Î¤òÊø²õ¤µ¤»¤ëÇË²õÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¸å¡¢ÈïÇú¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀêÎÎ·³¤ËÄÀÌÛ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é¤â¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1954Ç¯¤Î¥Ó¥¥Ë»ö·ï¤òµ¡¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿Í¤Ë¤³¤ó¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ã¯¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î¸¶Çú¤Î¶ì¤·¤ß¤À¤±¤ÏÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÊÈïÇú¼Ô¡¦¸Î ÊÒ²¬ÄÅÂå¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈïÇú¼Ô¤¬¤â¤·°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡×¡ÊÈïÇú¼Ô¡¦¸Î Ã«¸ýÎÇÛ¡¤µ¤ó¡Ë
¡¡¡ÖÆüËÜÈïÃÄ¶¨¡×¤Î¹½À®ÃÄÂÎ¡¢¡ÖÄ¹ºêÈïºÒ¶¨¡ÊÄ¹ºê¸¶ÇúÈïºÒ¼Ô¶¨µÄ²ñ¡Ë¡×¤ÎÃÏ²¼ÁÒ¸Ë¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ÈïÃÄ¶¨¤ÎÂåÉ½°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿¸Î¡¦»³¸ýÀçÆó¤µ¤ó¤¬¡¢1982Ç¯¤ËÈïÇú¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹ñÏ¢¤Ç±éÀâ¤·¤¿»þ¤ËÆÉ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢Ä¾É®¤Î¸¶¹Æ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±éÀâ¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¤Î¡ÈÈó¿ÍÆ»À¡É¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ëÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï1945Ç¯8·î9Æü¡¢Ä¹ºê¤ÎÇú¿´ÃÏ¤«¤é1.4Ò¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÈïÇú¤ò¤·¡¢¾åÈ¾¿È¤Ë½Å¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤Ê½ý¤À¤é¤±¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¶Ì¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÌÚÀÚ¤ì¤ä¥¬¥é¥¹¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¿Í¡¢¼ó¤¬È¾Ê¬ÀÚ¤ì¤¿ÀÖ¤óË·¤òÊú¤¤·¤á¡¢µã¤¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¡¢±¦¤Ë¤âº¸¤Ë¤âÀÐ¤³¤í¤Î¤è¤¦¤Ë»àÂÎ¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î´é¤ä¼ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¤³¦¤Î¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¿Í¡¹¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢³ËÊ¼´ï¤Ë¤è¤ë»à¤È¶ì¤·¤ß¤ò¡¢¤¿¤È¤¨°ì¿Í¤¿¤ê¤È¤âµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÈïÇú¼Ô¤ÏÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£Ì¿¤Î¤¢¤ë¸Â¤ê»ä¤ÏÁÊ¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¡¦¥â¥¢¡¦¥Ò¥í¥·¥Þ¡¢¥Î¡¼¡¦¥â¥¢¡¦¥Ê¥¬¥µ¥¡¢¥Î¡¼¡¦¥â¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¡¢¥Î¡¼¡¦¥â¥¢¡¦¥Ò¥Ð¥¯¥·¥ã¡×¡ÊÈïÇú¼Ô¡¦¸Î »³¸ýÀçÆó¤µ¤ó¡Ë
¡¡Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é63Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2008Ç¯8·î9Æü¡£¹ñÏ¢±éÀâ¤«¤é26Ç¯¡¢77ºÐ¡Ê¼èºàÅö»þ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³¸ýÀçÆó¤µ¤ó¡£»ýÉÂ¤Î¤¼¤ó¤½¤¯¤¬°²½¤·¡¢ºÊ¡¦¹¬»Ò¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÄ¹ºê¤Î³¹¤òÎ¥¤ì¤¿¥±¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÈ¾¿È¤Ï¥±¥í¥¤¥É¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÂµ¤¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ñ¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÀïÁè¤Ç¸¶Çú¤ËÁø¤¤¡¢¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤ëÈïÇú¼Ô¤Ë¤Ê¤¼¹ñ¤Ï¼£ÎÅÈñ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡Åö»þ25ºÐ¡Ê1956Ç¯5·î¡Ë¤ÎÀçÆó¤µ¤ó¤Ï¡¢Æþ±¡¤·¤¿ÉÂ±¡¤ÇÆ±¤¸¶¶ø¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤Î¸»Î®¡ÖÄ¹ºê¸¶ÇúÀÄÇ¯²µ½÷¤Î²ñ¡×¤ò·ëÀ®¡£¤½¤Î£³¥«·î¸å¡¢Ä¹ºê»Ô¤Ç¡ÖÈïÃÄ¶¨¡×¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÀçÆó¤µ¤ó¤Ï29Ç¯´Ö¡¢ÂåÉ½°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢È¿³ËÊ¿ÏÂ±¿Æ°¤ò¤±¤ó°ú¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¸õÊä¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¡Ë¼õ¾Þ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¤¤È¡¢³ËÊ¼´ï¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈïÇú¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎµÁÌ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÀçÆó¤µ¤ó¡¦Åö»þ75ºÐ¡Ë
¡¡2008Ç¯¡¢Ä¹ºê»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¡£Åö»þ¤ÎÊ¡ÅÄ¹¯É×ÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¡¢»ä¤Ï¤³¤³Ä¹ºê¤Ç¡¢²æ¤¬¹ñ¤¬º£¸å¤âÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò·ø»ý¤·¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤È¹±µ×Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÀÀ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¡ÅÄÁíÍý¡¦Åö»þ¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ´Î¿´¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¸¶Çú¤òÅê²¼¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡ÄÂÌÌÜ¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¹³µÄ¤ò¤»¤ó¤Ð¡££¸·î£¹Æü¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦ÂÌÌÜ¤À¡Ä¡×¡ÊÀçÆó¤µ¤ó¡¦Åö»þ77ºÐ¡Ë
¡¡²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¡£ÂÎ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿½ýÀ×¡£ÈïÇú¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Îº¹ÊÌ¤äÀ¸³è¶ì¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢ºÙË¦¤ò¿ª¤à¤·¤Ð¤ßÂ³¤±¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤ÎÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡¢Êü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¡£¸¶Çú¤ÏÈïÇúÄ¾¸å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈïÇú¼Ô¤Î¿´¿È¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈïÇú¼Ô¤¬¸¶Çú¤Ç»¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤ë¡ª·³´Ï¤ÏÆþ¤ë¤Ê¤ÈÍê¤ó¤À¤ó¤À¡ª¹³µÄ¤·¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡ÊÀçÆó¤µ¤ó¡¦Åö»þ58ºÐ¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬¡¢º£ÅÙ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ë¼Â¸³¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ð¤«¤²¤¿¤³¤È¤ò¡¢À¤³¦Í£°ì¤ÎÈïÇú¹ñ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬¤Ì¤«¤·¤ä¤¬¤Ã¤¿¡ªÈïÇú¼Ô¤Î¤³¤È¤â¡¢°äÂ²¤Î¤³¤È¤â¡¢¤³¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤È¤é¤ó¡ª¡×¡ÊÀçÆó¤µ¤ó¡¦Åö»þ66ºÐ¡Ë
¡Ö¾ë»³¾®³Ø¹»¤Î±¿Æ°¾ì¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¾ì¤¬»àÂÎ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÈÂ²¤¬Á´ÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»à¤Ì¡¢»Ò¤É¤â¤¬»à¤Ì¡¢É×¤¬»à¤Ì¡£¤½¤¦¤¤¤¦»¦¤·Êý¤ò¸¶Çú¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¸¶Çú¤À¤±¤Ïµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÀçÆó¤µ¤ó¡¦Åö»þ71ºÐ¡Ë
¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»àÂÎ¤â¸«¤¿¤·¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤â¤¦¡Ä¡£²Ð¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â½õ¤±¤ó¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¡£63Ç¯´Ö¡¢£¸·î£¹Æü¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Îò»Ë¤ò¤¤Á¤Ã¤ÈÀµ³Î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¡ÊÀçÆó¤µ¤ó¡¦Åö»þ77ºÐ¡Ë
¢£ÈïÇúÂÎ¸³¤Î¾Ú¸À¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ã¼Ô¤ÎÂ¸ºß
ÈïÇú3À¤¤Î»³À¾ºéÏÂ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë
¡¡¹âÎð²½¤¹¤ëÈïÇú¼Ô¤Î´ê¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ã¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¸µ¹â¹»À¸Ê¿ÏÂÂç»È¤Ç¡¢ÈïÇú3À¤¤Î»³À¾ºéÏÂ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤ËÁÄÊì¡¦Èþº´»Ò¤µ¤ó¤äÄ¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤é¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°³èÆ°¤ò6Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¡ÊºéÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¹È¾Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Í§Ã£¤¬¤À¤ó¤À¤óË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÂ©¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤éËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÄÉÅé¼°¤¬¤¢¤ê¤è¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÀïÁè¤Ë¾¡¤Ä¤È»Ò¶¡¿´¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¡£ÆüÀ¶ÀïÁè¡¦ÆüÏªÀïÁè¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤È¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤¹¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¤Ä¤Þ¤é¤ó¤è¤Í¡×¡ÊÁÄÊì¡¦Èþº´»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡¡2018Ç¯¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇºéÏÂ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Ã¯¤â¤¢¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÁÄÊì¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÈïÇøÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤òÃ¥¤¦¸¶Çú¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2018Ç¯8·î6Æü¡¢ºéÏÂ¤µ¤ó¤ÏÈïÇú¼Ô¡¦²¼Ê¿ºî¹¾¤µ¤ó¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¥Ð¥È¥ó¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÈïÇú¼Ô¡¦²¼Ê¿ºî¹¾¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡×¡ÊºéÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÈïÇú¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂÎ¸³¤ä»×¤¤¤òºéÏÂ¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¡£
¡Ö²¼Ê¿¤µ¤ó¤Ï10ºÐ¤Î»þ¤ËÈïÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤É¤¦¤«Ì¿¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê2021Ç¯Ä¹ºê»ÔÎ©²£ÈøÃæ³Ø¹»¡¦ºéÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈïÇú¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ª·»¤µ¤ó¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ê¹â¹»À¸Ê¿ÏÂÂç»È¡Ë¤¬¤È¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê2022Ç¯ÂçÂ¼¾®³Ø¹»¡¦ºéÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÍ§Ã£¤¬¤À¤ó¤À¤óË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢ËèÆüËèÆüÄÉÅé¼°¤¬¤¢¤ê¤è¤Ã¤¿¡×¡Ê2024Ç¯6·î24Æü¹ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÆüËÜ¿Í³Ø¹»¡¦ºéÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Î±³ØÀè¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥ª¥¹¥í¤Ø¡£»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÈïÃÄ¶¨ÂåÉ½Íý»ö¡¦Ä¹ºêÈïºÒ¶¨Éû²ñÄ¹¤Î²£»³¾È»Ò¤µ¤ó(83)¤À¡£ÈïÇú80Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ºý»Ò¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤¿¤Á¤¬¿§¤ó¤Ê¹ñ¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¿Êý¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ê²£»³¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇ¤¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÊºéÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È±Ñ¸ì¤ÎËÝÌõ¤Þ¤ÇÁ´Éô¡£Ãæ¤ËÀÞ¤êÄá¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡ÊºéÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡¡³ËÍÞ»ßÏÀ¤¬º¬¶¯¤¤À¤³¦¤Ø¡¢³ËÇÑÀä¤ò¶«¤Ö»þ¡¢ÈïÇú¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤¬Í¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤¿¡£
¡È¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î´õË¾¤Î¸÷¤À¡É
¡Ö¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÀÕÇ¤¡É¤¬¤¢¤ë¡£³ËÊÝÍ¹ñ¤ÈÈó³ËÊÝÍ¹ñ¤È¤Î¶³¦¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼ã¼Ô¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏ¢ÂÓ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë³Ë¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¶áÆ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆüÀÖÄ¹ºê¸¶ÇúÉÂ±¡Ì¾ÍÀ±¡Ä¹¡¦ÈïÇú¼Ô Ä«Ä¹Ëüº¸ÃË¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø³Ë¤Î¥¿¥Ö¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÈïÇú¼Ô¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ë¤Î¥¿¥Ö¡¼¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤ËÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÏÄ¾ÀÜÈïÇú¼Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÊ¹¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Ë¾¡Éé¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤ÊÀ¤Âå¤â¹ñ¤âÄ¶¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¼èºà¼Ô¡Ë
¡ÖÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊºéÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¢£ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¸ø¼°µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÎÆüËÜÈïÃÄ¶¨ÂåÉ½°Ñ°÷ ÅÄÃæô¦Ì¦¤µ¤ó¡Ê92¡Ë
¡¡³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢³Ë·³½Ì¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ëÃæ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤òÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤Ë¼øÍ¿¤·¤¿¡£³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤òÌÜ»Ø¤¹ÈïÇú¼Ô¤È¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ä»×¤¤¤ò·Ñ¤°¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁð¤Îº¬±¿Æ°¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬2024Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤òÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Èà¤é¤¬²¿½½Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡Ø³Ë¤Î¥¿¥Ö¡¼¡Ù¤òÁÏ½Ð¤·°Ý»ý¤·¤¿¸ùÀÓ¡¢³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤ÏÆ»ÆÁÅª¤ËÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈµñÀä¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Êµ¬ÈÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹ÅçÄ¹ºê¥Ô¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê¹â¹»À¸Ê¿ÏÂÂç»È¡Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤·¡¢³èÆ°¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤À¤Âå¤¬ÀÕÇ¤¤ò°ú¤·Ñ¤®ÈïÇú¼Ô¤ÎÊª¸ì¤äµ²±¡¢¾Ú¸À¤òÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡ÈÈà¤é¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÈïÇú¼Ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¶¦Í¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¥Õ¥ê¥É¥Í¥¹°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ÎÂåÉ½°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæ½Å¸÷¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥á¥À¥ë¤ò¡Ë»³¸ýÀçÆó¤µ¤ó¤È¤«Ã«¸ýÎÇÛ¡¤µ¤ó¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£Æ±¤¸¤¯ÂåÉ½°Ñ°÷¤ÎÅÄÃæô¦Ì¦¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë»³¸ýÀçÆó¤µ¤ó¤ÏÌû²÷¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¼Ô¸ø¼°µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¼ã¤¤µ¼Ô¤«¤é¡Ö¹ÅçÄ¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤È¤·¤Æº£¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë²¿¤«Ë¾¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ç³ËÊ¼´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤«¡¢ÌÜ·â¤·ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤«¤é³ËÊ¼´ï¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶«¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤É¤â¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£³ËÊ¼´ï¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¡¢³ËÊ¼´ï¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤Íè¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¾Íè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¡¤¼¤Ò¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÎÏ¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤Ï³§¤µ¤ó¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡¢Âó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤¬³ËÊ¼´ï¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñºÝ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë°ÍÂ¸¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÀõ¤Ï¤«¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊ¸ÌÀ¤¬³ËÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï´Å¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊý¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ï¼Â¸½¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·è¤·¤ÆÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¥Õ¥ê¥É¥Í¥¹°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡ÖÈïÃÄ¶¨¤Î¼õ¾Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÄÌ²áÅÀ¡£Ä¹ºê¤¬¤º¤Ã¤ÈºÇ¸å¤ÎÈïÇúÃÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÏÆ»¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊºéÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÏÌ£¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏÌ£¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦±¿Æ°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÁ´Éô¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËËÍ¤ÏÈá´Ñ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¡È´õË¾¡É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡£¤â¤¦¤½¤ì°Ê³°¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê¸Î »³¸ýÀçÆó¤µ¤ó¡¦2007Ç¯¼èºàÅö»þ¡Ë
Ä¹ºê¤òºÇ¸å¤ÎÈïÇúÃÏ¤Ë
¥Í¥Ð¡¼¥¢¥²¥¤¥ó¡¦¥Ê¥¬¥µ¥¨¡¨¡
¡ÊÄ¹ºêÊ¸²½ÊüÁ÷À©ºî
¥Æ¥ì¥á¥ó¥¿¥ê¡¼2025¡Ø¥Î¡¼¡¦¥â¥¢¡¦¥Ò¥Ð¥¯¥·¥ã ~NEVER AGAIN NAGASAKI~¡Ù¤è¤ê¡Ë