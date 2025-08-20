錦鯉・渡辺隆、手元に“M-1の優勝トロフィー”なく「家に飾りたいんですよ」

お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆（47歳）が、8月19日に放送されたバラエティ番組「踊る！さんま御殿!!」（日本テレビ系）に出演。“M-1の優勝トロフィー”について語った。



番組は今回、「おひとり様のお金事情SP」をテーマに進行。独身の有名人たちがお金にまつわる話、私生活について話す中で、トロフィーやメダルなどの保管方法の話題になる。



2021年に「M-1グランプリ」の王者となった錦鯉の渡辺は「M-1のトロフィー、あれは1個しかなくて。吉本（興業）さんが保管してるもの」と、大きなトロフィーは主催の吉本興業のもとにあると説明。



その代わりに「ちっちゃいミニチュアを2体もらうんですけど、1個はうちの事務所（ソニー・ミュージックアーティスツ）にあって、1個はうちの劇場に飾ってあって。僕ら1個ももらえてない…なんか会社に搾取されてる。家に飾りたいんですよ」と明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。