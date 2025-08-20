旅行中、愛猫をペットシッターにお願いしていた飼い主さん。送られてきた写真を見ると、女性相手と男性相手ではあからさまに違う態度をとっていたそうで…！？

2人のペットシッターさんであまりにも違いすぎる猫さんの態度に「ニャン相変わりすぎてて別猫かと思ったww」「あからさますぎて可愛い！」「女好きなの可愛いな笑」といった声が寄せられました！

【動画：女性ペットシッターには可愛らしい顔をしていた猫→2日目に『男性』が来ると…】

1日目と2日目のペットシッターからの写真に…

TikTokアカウント『ビビビビビ』さまに投稿された猫・トムくんのある日の様子がTikTok上で大きな話題になりました。

あるとき、飼い主さん一家が旅行するため、家を空ける日はペットシッターさんに猫さんたちのお世話を頼んでいたのだそうです。ペットシッターさんからは、その日に行ったお世話と猫ちゃんの様子が写真付きで報告されてくるシステムなのだとか。

1日目。この日は女性のペットシッターさんが見ていてくれたようで、可愛らしく興味津々でシッターさんに近寄っている様子が写真に収められていたそう！

ちゃんと挨拶しているみたいで可愛いです！

そして2日目。この日は前日の女性シッターさんではなく、男性のペットシッターさんにお願いした飼い主さん。すると、男性のペットシッターさんから送られてきた写真には……？

なんと鋭い顔つきをしたトムくんの姿が！！

昨日の女性シッターさんには可愛らしい様子とニャン相を見せていたのに、2日目の男性シッターさんには鋭い目つきで「ケッ」という態度の悪さを見せつけたトムくん！

あからさまに態度が違う様子に、思わず飼い主さんも笑ってしまったようです。

男性ペットシッターさんの証言

送られてきたその日の報告と写真に対して、飼い主さんは「トムの顔が不機嫌そうですね」という感想と共に「女好きですから」「チッ、男がきたかって感じでしょうか。笑」と返信したのだそう。そう、トムくんは普段から女好きだったのです！

そんな飼い主さんの返信に、男性シッターさんはというと…。

「ホントにそんな感じでした（汗）」と返答！トムくん、男性シッターさんだからって、あからさまに嫌そうな態度をしたら、シッターさんがかわいそうですよ……！（笑）

あまりの態度の違いにSNSユーザーも爆笑！

トムくんの女性シッターさんと男性シッターさんへのあからさまな態度の違いに、TikTok上でも多くのユーザーが大爆笑！

投稿には5万件以上もの高評価がつき、「ニャン相変わりすぎてて別猫かと思ったww」「あからさますぎて可愛い！」「女好きなの可愛いな笑」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『ビビビビビ』さまは、ご家族との思い出を載せつつ、愛猫のトムくんと同居猫さんの様子も投稿しています。

トムくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ビビビビビ（@family_travel758）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。