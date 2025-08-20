コレ作った人天才ーーーッッ♡【ローソン】食べたら沼？！「新作スイーツ」

1個から買える手軽さと、味わいもビジュアルも文句なしのクオリティを誇る【ローソン】「Uchi Café」シリーズ。今回は、続々登場する新作の中から、マニア絶賛の4品をピックアップしてご紹介します。商品の入れ替えが早いので、食べたいと思ったら迷わずGETして！

ほろ苦い大人スイーツ「アフォガード風コーヒーゼリー」

バニラ風味のムースとコーヒーゼリー、コーヒーソースを美しく重ねた「アフォガード風コーヒーゼリー」。@sujiemonさんは「スッキリしている」と感想を投稿しています。食べやすいカップスイーツは、忙しい家事や仕事の間のほっと一息タイムにぴったりです。

見た目は和菓子！ 食べると洋菓子！「大福ケーキ」

シンプルで真っ白なビジュアルですが、中身が凄かった！「大福ケーキ」は、スポンジ生地のうえにたっぷりのクリームと苺ソースをのせ、薄いもち生地で包んだ一品です。気になる味わいについて「甘酸っぱさが際立つ」「独特な食感は楽しい」と、@sujiemonさんが詳しく解説しています。

病みつき必至、間違いなし！「どらもっち（こしあん & ホイップ）」

独特のもっちり食感がくせになっている人も多いのでは？ “迷ったらコレ！”と、筆者もお気に入りの「どらもっち」に新フレーバーが登場しました。今回は、相性バッチリのこしあんとホイップをサンド。コーヒーはもちろん、日本茶と合わせても良さそう。

ザクザク食感 & 濃厚チョコ「クランチサンド（チョコ）」

「作った人天才」「めちゃくちゃ美味しい」「最高すぎる」と、@yuumogu22さんがべた褒めするのは「クランチサンド（チョコ）」。分厚いガナッシュをクランチ生地でサンドしたご褒美感あふれるスイーツです。

今日のおやつは【ローソン】スイーツに決まり！ ぜひ味わって！

