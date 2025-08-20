YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に投稿されたのは、元ボス猫さんと巨大猫さんと訳あって一緒に暮らすことになった暴れん坊な新入り猫さんの様子。

3匹の相性は、果たして…？動画は記事執筆時点で20万回再生を突破し、「かわいい3匹～！！」「喧嘩するほど仲が良いってね(笑)」といったコメントが寄せられています。

【動画：暴れん坊な新入り猫→先住猫2匹との相性を心配していたら……】

暴れん坊な新入り猫

約20匹の仲間たちと新居に引っ越したものの、まだ1歳と若いからか喧嘩っ早く、皆に馴染めなかったといううまおくん。

現在は前の家で、娘さん夫婦と元ボスのぐれおくん、9キロの重量級猫まくらくんと一緒に暮らしているといいます。

今でこそゴロゴロと娘さんに甘えているうまおくんですが、譲渡されてから8カ月後に人間の身勝手な理由で出戻った悲しい過去を持っています。

わんぱくで暴れん坊なうまおくんと皆に恐れられていたまくらくん、ふたりの相性を心配していたそうですが…。

予想外の…？

娘さんが見守る中、ふたりは激しめのニャンプロ。喧嘩をしているようにも見えますが本気ではなく、遊んでほしいうまおくんをまくらくんが嫌そうにしながらも相手してくれているそう。意外にも相性が良さそうなのだといいます。

まくらくんに構ってもらえず拗ねていたうまおくんですが、大好きなボール遊びでテンションアップ。ワンちゃんのように取ってこい遊びができるそうで、たまに巻き込まれるまくらくんのダイエットにも一役買っているのだとか。

ぐれおおじいちゃん

まくらくんが大好きなうまおくんは、12歳の大先輩ぐれおくんにも臆せずに突撃するそう。ぐれおくんは遊びの誘いには乗ってくれないようですが、孫とおじいちゃんのようなふたりの姿が微笑ましく、こちらも相性がいいようです。

時には猫パンチの応酬をしたりと喧嘩をしながらも、「最近君らセットだね」と娘さんが言うほどいつも一緒にいるといううまおくんとまくらくん。ぐれおくんも含め、楽しくのびのびと暮らす3匹なのでした。

投稿には「やっぱり相性ってあるんですね～幸せそうで何よりです」「良いコンビですね(笑)」「まくらの表情が前より柔らかくなった気がする～」「「持ってこい」遊びができるなんて、うーちゃん天才」「暴れん坊同士で何か通じるものがあったんですかね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』では、20匹の可愛い猫さんたちの日常の様子が投稿されています。ぐれおくんとまくらくんとうまおくん、個性豊かな3匹の過去の様子も観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこまるけ / Full of cats」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。