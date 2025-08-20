17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」で離婚していたことを公表した女優・加藤ローサ（40）が同日、自身のインスタグラムを更新し、浴衣姿を公開した。



【写真】「楽しむぞ！」ショット 40歳でもカワイイ

「夏、まだまだ楽しむぞ！」とコメントして自撮り画像を掲載。「来年は、浴衣を仕立てたいなぁと思ったり。」と希望もつづった。



何げない投稿だが、離婚を公表した日の投稿だっただけに、コメント欄には共感と激励の声が殺到。「離婚の決断、素晴らしい 一度きりの人生、家族がいると自分のために生きるって出来そうで出来ない！」「おしゃれクリップ観ました。泣きました」「たぶん80％以上の主婦が察したと思います！それほどまでに夫力のある日本人男性は少ない！」「奥様業お疲れ様でした！新たなスタートおめでとうございます」とエールを送っていた。



加藤は番組で、サッカー元日本代表MFの松井大輔氏（44）と離婚していたことを公表した。松井氏とは現在も同居しており「お父さんという役割とお母さんという役割は果たしたいねって」と夫婦ではなくなったが、親としては協力し合う関係であることも明かした。2人は2011年に結婚。松井氏が海外移籍したこともあり、加藤は同年にフランスで第1子男児を出産。2014年に第2子男児を出産していた。



（よろず～ニュース編集部）