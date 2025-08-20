『スティンガース』ハナコ菊田＆フルポン村上の出演が決定「芸人始めてからずっと犯人顔と言われてきましたが…」【コメントあり】
俳優の森川葵が主演を務めるフジテレビ系火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（毎週火曜 後9：00※）の第6話に村上健志（フルーツポンチ）、菊田竜大（ハナコ）、小林亮太の出演が決定した。
【写真】愛娘＆妻との“親子3ショット”を公開したハナコ菊田 嬉し泣きする場面も
日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快コンゲーム（だまし合い）エンターテイメント。
第6話は、ある劇場内で公演中の劇団員たちと複数の客を人質に取った立てこもり事件をスティンガースが担当する。犯人の要求は、国の在り方について総理と話がしたいというもの。そこで政務担当秘書官として現場に潜入することになったのは関口。現場で犯人と交渉する関口と、捜査拠点から指示を出すスティンガースは、人質を解放し、犯人確保までたどりつくことができるのか。このたび、この立てこもり事件の犯人役としてハナコの菊田竜大、事件に関わる劇団員のメンバー役として、小林亮太の出演が解禁となった。
菊田は本作で仮屋行成（かりや・ゆきなり）を演じる。小林は劇団員・砂井亮太（すない・りょうた）を、村上は、スティンガースが集う居酒屋の店長を演じる。
■コメント
◇菊田竜大（ハナコ）
「今回犯人役をやらせて頂きますハナコの菊田です。芸人始めてからずっと犯人顔と言われてきましたが、やっとそれを活かせる時がきました。あと今までの活動の中で一番声を出させて頂きました。
こんな声張ってる菊田はなかなか見れませんのでぜひご注目ください！」
◇小林亮太
「夏の遊牧民」劇団員の砂井を演じさせていただきました。演劇は僕自身にとっても大切なもので、色々と考えさせられる物語でした。毎週楽しみにしている作品なので、皆さまにも楽しんでいただけたら嬉しく思います」
◇村上健志（フルーツポンチ）
「スティンガースに居酒屋の店長役として出演させて頂きました。かつて居酒屋でバイトしていた経験を活かして手際よく料理を運びたかったのですが、出演者の皆様を前に緊張してしまいました。ぜひ、ご覧下さい！！」
