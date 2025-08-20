◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。８月は全１６試合で出塁を記録し、打率３割９分７厘と絶好調。相手左腕ゴンバーとは過去１３打数４安打、打率３割８厘、２本塁打５打点としており、６戦ぶりとなる４４号に期待がかかる。

前日には、初回に幸先よく右前打で快音を響かせると、１点リードの２回２死三塁の２打席目には、速度１０６・５マイル（約１７１・４キロ）の投手返しで、遊撃のグラブもはじく強烈な中前タイムリーを放つなど、４打数２安打１打点とタイミングが合っていた。だが、チームは今季６戦全勝中だった同地区最下位相手に痛恨のサヨナラ負けを喫し、連勝は「３」でストップした。

敵地のクアーズ・フィールドは、標高約１６００メートルに位置。高地で気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて約１０％、打球の飛距離が伸びるとされ“打者天国”とも呼ばれている。今季４戦２発の大谷が、再びチームに勢いをもたらす一発を狙う。