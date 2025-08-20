Ãæ¹ñÂåÉ½¡¢¡É¸¸¡È¤Îµ¢²½Áª¼ê¡Ä¥Ú¥ë¡¼¹ñÀÒÊü´þ¼êÂ³¤¤ÎÉÔÀµµ¿ÏÇ¤ÇÃç²ð¿ÍÂáÊá¡ª¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÇËÃ¾¡×¤ÈÃæ¹ñ»æÃÇºá
ÀèÆü¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡£
Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÏÆüËÜÁê¼ê¤Ë1998Ç¯°Ê¹ß°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¶áÇ¯¡¢µ¢²½Áª¼ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Ëµ¢²½¤·¤¿Ãæ¹ñ·Ï¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¸½ÃÏ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ú¥ë¡¼¤ÎU-20ÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥·¥¦¥Á¥ç¤À¡ÊÃæ¹ñÌ¾¤Ï萧ÅóÅó¡Ë¡£Èà¤Ï¥ê¥ÞÀ¸¤Þ¤ì¤À¤¬¡¢ÁÄÉã¤¬Ãæ¹ñ½Ð¿È¡£
2019Ç¯¤Ë¥Ú¥ë¡¼¤«¤éÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þÃæ¹ñºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¹½£¹±Âç¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ú¥ë¡¼¹ñÀÒ¤ÎÊü´þ¤ËÆ°¤¯¤â¡¢·ë¶É¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½£¹±Âç¤Ç¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ø163¡Ù¤Ï¡Ö¸À¸ìÆ»ÃÇ¡ªµ¢²½Áª¼ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¢100Ëü¥É¥ë¡¢BMW¡¢¹ñÀÒÊÑ¹¹¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇËÃ¾¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥¦¥Á¥ç¤ÎÌäÂê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ú¥ë¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØRPP¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¥¦¥Á¥ç¤Ï2019Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Ëµ¢²½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ú¥ë¡¼¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤ÎÃç²ð¿Í¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¦¥ë¥¿¥É¤¬¡¢Æþ¹ñ´ÉÍý¶É¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥ë¡¼¹ñÀÒÎ¥Ã¦¼êÂ³¤¤ÇÉÔÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ùµ¿¤Ç2024Ç¯¤ËÂáÊá¡¦¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥ë¥¿¥É¤Ï¥·¥¦¥Á¥ç¤Î¼êÂ³¤¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åö¶É¤ËÂÐ¤·¤ÆÍø±×Í¶Æ³¹©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥¦¥Á¥ç¤¬Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¼Ô¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Ú¥ë¡¼¹ñÀÒ¤ÎÊü´þ¤ò¿×Â®²½¤·¡¢ÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£
¥¦¥ë¥¿¥É¤Ï°ÜÌ±¶É¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼êÂ³¤¤¬°ÛÎã¤ÎÂ®¤µ¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ðÆþ¤Ï´ûÂ¸¤ÎË¡Åª¼êÃÊ¤ò°ïÃ¦¤·¡¢ÊØµ¹¶¡Í¿¤ä¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍø±×¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø±×Í¶Æ³¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ø163¡Ù¤Ï¤³¤¦ÃÇºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤ÆÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬º®Íð¤Ë´Ù¤ê¡¢»ñ¶âÎÏ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢µ¢²½Áª¼ê¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ÎËüÇ½Ìô¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÁ´¤¯¤Î¾éÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦Áª¼ê¤¬É¬¤º°ì¿Í¤«Æó¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£¸µ¹½£¹±Âç¤Îµ¢²½Áª¼ê¥·¥¦¥Á¥ç¤Ïº£¡¢ÃÑ¤º¤Ù¤±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¢²½¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤³¤ÈÁ´¤Æ¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä´°Á´¤ÊÈÈºá¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤äÈëÌ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥·¥¦¥Á¥ç¤Î¹ñÀÒ¼èÆÀ¼êÂ³¤¤ò»Ù±ç¤·¤¿¼çÈÈ¥¦¥ë¥¿¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¾åÈ¿Çý¤ÎÍ¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤¾Úµò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥¦¥Á¥ç¤Î¹ñÀÒÊÑ¹¹¤¬½ÅÂç¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÈà¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¼è°ú¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï´°Á´¤ÊÂ»¼º¤À¤Ã¤¿¡£¼«¤éÂç¤¤Ê·ê¤ò·¡¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2019Ç¯¡¢¹½£¹±Âç¤È¤Î¹â³Û·ÀÌó¤òÉ¬»à¤Ë³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¡¢¥·¥¦¥Á¥ç¤Ï¥Ú¥ë¡¼¹ñÀÒ¤ò°ì¹ï¤âÁá¤¯Êü´þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡£
Èà¤ÏÃç²ð¿Í¤Î¥¦¥ë¥¿¥ÉÍÆµ¿¼Ô¤Ë100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1.4²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î¡Ø¿Í·ïÈñ¡Ù¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¡£¥¦¥ë¥¿¥É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Èà¤Ï¥Ú¥ë¡¼Æþ¹ñ´ÉÍý¶ÉÄ¹¤È¡Ø»äÅª¼è°ú¡Ù¤ò·ë¤Ó¡¢¸¡ºº¤ò²óÈò¤·ÄÌ´Ø¼êÂ³¤¤ò¿×Â®²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¼è°úÀ®Î©¸å¡¢¥¦¥ë¥¿¥É¤Ë´¶¼Õ¤Î°õ¤ÎÊó½·¤È¤·¤ÆBMW¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
¥·¥¦¥Á¥ç¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢ÌÕÌÜÅª¤ÊìÅÍß¤¬¾·¤¤¤¿É¬Á³Åª¤Ê·ë²Ì¤À¡£Èà¤Î¾Íè¤Ï¤Û¤ÜÀäË¾Åª¡£¸½ºß¤Ï½êÂ°¥Á¡¼¥à¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï»ö¼Â¾å½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼çÈÈ³Ê¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿º£¡¢Ë¡¤Î¸·¤·¤¤½èÈ³¤òÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÈò¡£
¤µ¤é¤ËÈéÆù¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬¶ìÏ«¤·¤ÆÉÔË¡¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿Ãæ¹ñ¹ñÀÒ¤¬º£¤äÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÈà¤ËÉÔÍø¤ÊË¡Åª¾Úµò¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
µ¢²½¤·¤ÆÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿Â§½õ¤Ã¿Í7¿Í
¥·¥¦¥Á¥ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤òµî¤Ã¤Æ¥Ú¥ë¡¼¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤¬¡¢28ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï½êÂ°¥Á¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¡£