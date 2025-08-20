数々の有名なお化け屋敷を手がけ、リアルなメイクでゾンビやモンスターを短時間で作り上げるマイケルティー・ヤマグチさん。お化け屋敷嫌いだった少年が独学で身につけたホラーメイクを施すと「人生観まで変わる」人もいるそうです。（全2回中の1回）

【写真】「閲覧注意」ゲームの世界が現実に！リアルすぎるホラーメイクの数々（全12枚）

お化け屋敷作りのプロも「中2まで怖かった」

──「台場怪奇屋敷」台場一丁目商店街をはじめとする数々のお化け屋敷の企画、演出、監修、プロデュースを行うお化け屋敷スペシャリストであるマイケルティー・ヤマグチさん。映画やテレビ番組などでもずば抜けた特殊メイクのテクニックが評価され、熱烈なファンがいらっしゃいます。そもそも、お化け屋敷の魅力に気づいたのはいつですか？

マイケルティーさん：幼少期よりお化け屋敷の魅力にとりつかれ、自宅のクローゼットの中にお化け屋敷を作っていました。クモの人形を電池につないで糸で落とす仕掛けや、紙粘土で作ったモンスター、電池で動く犬の玩具を改造した魔物などを自作していたんです。小学3年生のころには、すでに「将来の夢は科学者。屋敷に装置を仕掛けて人々を驚かせたい」と公言していました。

でも、もともとはお化け屋敷が怖くて、中学2年生まで、街のお化け屋敷には一度も入ったことがなかったんです。大人に頼まれ、近所の小さい子たちを連れて、年上の子としてしかたなく入ったのが、初めてのお化け屋敷体験。怖くて、みんなを置いていち目散に走り抜けました（笑）。

そんななかでも、設備の故障やほこりが目についたほか、池に水がたまっていないなど質の悪さが印象に残り、「これでは心が動かされない。こんなお化け屋敷はダメだ」と、がっかりしたのを覚えています。この体験が「質のいいお化け屋敷を自分で作りたい」という思いをますます加速させました。

2021年にハワイで運行開始したバス型お化け屋敷「GHOST BUS」車内の様子

── 中2でお化け屋敷を克服し、決意を新たにしたのですね。その思いをどのように昇華したのですか？

マイケルティーさん：ちょうど、ハリウッド映画のSFX（特撮）が話題になっていたので、自分でホラーの特殊メイクを研究しました。いとこの顔に溶かしたゼラチンを塗ってモンスターにしましたが、すぐに固まってしまいバリバリに（笑）。高校は化学科に進み、卒業後、一般企業に就職した後も夢を追い、海外製のホラーマスクの知識が縁となりマジックショップで知りあった世界的マジシャンのあと押しを得て、1992年、地元・長崎で150坪のお化け屋敷を作る仕事をしました。

これが連日1000人も並び、長期シリーズ化されて大成功を収めたんです。来場者からファンレターもいただきました。その後、1980年代後半から1990年代前半のテーマパーク開業ブームで作られたものの衰退した全国各地のお化け屋敷のリニューアルを手がけ、独学で学んだ特殊メイクやSFX・VFX（CGを使う視覚効果）、お化け屋敷プロデュースの手腕を買われて福岡の専門学校の特別講師に招かれました。生徒たちの実践の場として、お化け屋敷を作ったこともあります。

独学で身につけたホラーメイク「10分でゾンビに」

── 独学で特殊メイクなどを身につけたそうですが、どのようにして学んだのですか？

マイケルティーさん：海外の本や資料から多くを吸収しました。もともと特殊メイクの歴史自体がまだ浅く、新しい手法や素材が続々と出現する分野なので、私自身も試行錯誤を繰り返して独自のスタイルを築いてきました。

特殊メイクはパティシェや歯科技工士といった、こまかい手先の技術を必要とする職種と近い部分があり、戦争での負傷をカバーする技術や遺体の損傷を修復する技術など、他分野から着想を得て発展してきたんです。でも、当時の長崎には、私の技術や思いを活かせる映画産業が存在しませんでした。そして両親からは、「長崎にいてほしい。歯科技工士か食品サンプル職人になれば」と言われていたんです。

── 地方におけるキャリア選択の難しいところです。

マイケルティーさん：両親の願いもあり、20代は長崎で過ごしました。長崎では、マイケル・ジャクソンの「スリラー」に出演していた海外ダンサーのショーのメイクを担当したり、私自身もダンサーとして舞台出演したり、経験を積みながら、お化け屋敷からイベントやショーまで、ホラーに関わるエンタメを支える力を身につけました。

30歳のころ、アミューズメント企業の新商品開発デザイナーの仕事で東京に滞在した際、たまたま芸能事務所にタレントとしてスカウトされ、上京しました。すぐに映画『渋谷怪談』で特殊メイクと俳優業でデビューし、同じころに代々木アニメーション学院の特別講師に招かれ、生徒たちを起用して、お化け屋敷をプロデュース。すべての仕事が「ホラー」で一貫して独自の立場を築いていたので、東京でも自然にまわりからお声がけがあり活躍の場に恵まれました。こうして、今までやってきたことが一気に開花し、長崎の親族に「やはり、あの子は東京進出すべきだった」と理解してもらえたのです。

マイケルティーさん考案の「ベッド型」お化け屋敷はリアルすぎて失神者が出たほど

── 映画やテレビ番組の出演者から一般人まで、大勢の方に特殊メイクをほどこし、ゾンビやモンスターに変身させていますが、こころがけていることはありますか？特殊メイクは、時間や手間がかかりますよね。

マイケルティーさん：まず、肌への負担を減らすことですね。とくに、肌に直接描いてメイクする場合、負担にならないよう下地などを工夫します。いっぽう、マスクのように肌をシリコン素材ですっぽり覆うタイプの特殊メイクは、いっけん肌に悪そうに見えますが、毛穴の汚れがきれいにとれたり、シリコンパックによる保湿効果が生じてそれほど負担にならないようです。

私の場合、メイクは1人10分ほどで完成します。映画やテレビではゾンビやモンスターは群れで襲ってくる場面が多いので、どうしても頭数が必要なため、素早く仕上げる必要があります。実際、初心者がメイクすると、1人あたり1時間ほどかかることも。私は骨格や内出血の広がり方も把握してメイクするので、真に迫ったメイクに仕上げられますし、どの角度から撮影すればよいかもアドバイスしています。

こうしてホラーメイクをしてゾンビになれば立場も年齢も関係なく、みな平等です。大人のみならず、たくさんの子どもさんもホラーメイクを楽しんでいます。コロナ前、幼稚園の建て替え前イベントで園児全員をゾンビに変身させて、世界最年少と思われるお化けたちが出演するお化け屋敷を作ったことがあります。私が幼稚園の先生たちに特殊メイクを教え、保護者がお客さんになりました。子どもたちはノリノリで楽しみすぎてトイレに行くことも忘れるくらいでしたね。子どもからは「変身して楽しかった」、親御さんからも「親子の思い出ができた」と、とても好評でした。

ゾンビやお化け屋敷で人生までもが救われる訳

── ホラーメイクは子どもから大人まで楽しめるんですね。変身した人の反応は？

マイケルティーさん：顔が変わると行動も変わります。誰もが持っている変身願望や「かまってほしい」「注目されたい」気持ちが、ホラーメイクで満たされるんですよ。私がメイクした人はみな喜んでくれますし、気持ちが落ち気味の人もパッと明るくなりますよ。メイク経験を経て承認欲求が満たされ、自己表現する喜びを知るみたいです。とくにゾンビメイクは彫りを深く見せるので、男性はイケメンになるのでうれしいらしいですね（笑）。

変身すると、ふだんは考えられないほど多くの人たちから記念撮影を求められ、「自分が求められている」と感じるそうです。変身時の写真を見返したり、SNSに投稿した写真への反応で、二次的に喜びを感じる人も多いです。それをきっかけに、自分でホラーメイクに挑戦し、イベントや撮影会に参加するなど次への意欲・自信につながるケースもあります。

── そこまで、影響があるとは驚きました。これまでにメイクしたなかで、印象的な方はいますか？

マイケルティーさん：とくに、「ポイント傷メイク」中は相手の腕や顔の肌に触れ、真近で目を見て会話するので、深い話をしてくださる方が多く、印象に残っています。これまで、リストカット経験のある方にメイクしたことがあります。彼ら彼女らには、手の甲やおでこに十字の傷メイクをし、そこに安全素材のガラスやボルトを刺したり、傷口に薔薇のツタがからまるなど「COOLでかっこいい、芸術性の高い傷」メイクをほどこしました。

手順としてまず、人工皮膚を作り、本人の腕にその人工皮膚を装着し、目の前で人口皮膚を実際にスパナチュラナイフでスパッと切って出血させるので、本当に自分が切られた気持ちになり、みなさん驚きます。そして、傷口から血が流れるメイクを見て、脳が錯覚を起こし、本人が痛みを感じるなど、疑似的に自傷行為を経験した気持ちになって、目が覚めたという人もいました。変身が終わってから、「みずからを傷つけることなく、自分の居場所を見つけられれば」と、特殊メイク技術を習得するために専門学校に進んだ人もいるんですよ。

私のプロデュースするお化け屋敷に入った方は「やっぱり、生きて帰りたい」と言いますが、ホラーメイク経験者も同じように「もっと生きたい」「自分らしく生きたい」とその場でリアクションを返してくれるので、やっていてよかったと思います。

…

マイケルティー・ヤマグチさんがプロデュースするお化け屋敷は「リタイア率」が最高で74%を記録するほどですが、単なる恐怖体験を提供するだけにとどまりません。人の不幸をお化け屋敷のテーマにせず、気品や知性を感じさせるストーリーを意識しているからこそ、怖がらせたりするのではなく、ストーリーの奥深さやキャラの人間性、テーマの社会性が心に訴えるのだそうです。

取材・文／岡本聡子 写真提供／マイケルティー・ヤマグチ、株式会社ZAUNTED