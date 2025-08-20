首もとから、ひんやり快適。頸動脈と頸静脈を冷却して体温を下げる熱中症対策の新定番【コミネ】の冷却グッズがAmazonに登場中‼
頸動脈を冷やして、体感温度をスマートにコントロール！【コミネ】の新感覚冷却グッズがAmazonに登場!
コミネの冷却グッズは、ペルチェ素子を頸部の頸動脈・頸静脈の位置に配置することで、血流を直接冷却し、体温上昇を抑えることができる頸部装着型冷却具だ。酷暑対策として、快適性の向上や熱中症リスクの軽減を目的に開発された。脳を直接冷却するものではなく、頸部の血流を冷やすことで、体全体の体感温度を下げることが期待できる。
電源はUSB Type-C出力端子のあるモバイルバッテリーを利用することで、屋外でも柔軟な使用が可能。
長時間の外出や運動時、通勤・通学シーンでも活用できる汎用性の高い冷却用品だ。
軽量設計で首への負担も少なく、シンプルな装着方式により誰でもすぐに使える仕様となっている。日常生活をより快適に、より安全にサポートする一台だ。
