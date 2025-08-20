小学1年生のときに両親が離婚し、必死に働く母を見ながら育ったお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太さん。離婚は、梶原さんが両親から投げかけられた「運命のアンケート」の回答が決定打となったそうで── 。（全4回中の1回）

【写真】「睡眠2時間」働き詰めで梶原3兄弟を育てたお母さん（4枚目/全14枚）

両親が離婚を決めた「運命のアンケート」

現在は5人の子どもの父である梶原さん。次女・三女と夕食後にくつろいで

── お笑いコンビ「キングコング」としてデビューし、瞬く間にブレイク。テレビや舞台など多方面で活躍していた梶原雄太さんが、YouTubeの世界に参入したのは2018年のこと。現在は、登録者数240万人以上を誇るYouTubeチャンネルを運営するユーチューバーとしても広く知られています。

5人の子どもを育てる父親でもある梶原さんにとって、幼少期の家族関係は、自身の家族像のルーツとなる大切な経験になっているといいます。それが、小学校1年生のときに経験した両親の離婚── 。その出来事を当時、少年だった梶原さんはどんなふうに受け止めていたのでしょうか？

梶原さん：それはもう衝撃でしたよ。小学校1年生ですから、何が起きているのか理解していなかったのですが、子どもなりに「うちってあんまりいい雰囲気じゃないぞ」という感じはありましたね。

そんなある日、僕ら兄弟3人が順番に茶の間に呼ばれ、両親に「お父さんとお母さん、どっちのことが好きか？」と突然、聞かれたんです。よくわからないまま「お母さん！」と答えたら、父は驚いた顔で「雄太だけは、俺を選んでくれると思ったんだけどな…」と。どうやらそれが離婚するかどうかを決める、運命の「アンケート」だったらしくて。

── 運命の1票…。7歳の少年には、酷な選択ですね。

梶原さん：母は「3人とも絶対に私が育てる。それができないなら離婚はしない」と言っていたらしいんです。父は「誰かしらは絶対、俺についてくるはずやから」と考えていたみたいですが、ふたを開けたら兄弟3人とも「お母さん」と即答。そこで離婚することが決まったらしいんです。

その後、引っ越して環境が大きく変わりました。父のいない生活が始まって「これが離婚というものなんだ」と初めて実感して。

もともと父は、相当なボンクラで、仕事も全然、続かない人。でもしゃべりがすごくうまくて人当たりがいい。ギャンブルが好きで、小さな僕を連れてよくパチンコ屋に行っていました。床に落ちているパチンコ玉を拾って父に渡すとほめられるのがうれしかった。父との思い出はそれくらいですね。

── その後、お母さんは3人の子どもを育てるために、身を粉にして働かれたそうですね。

梶原さん：父が仕事をしないので、離婚前から母は働きづめだったんですけど、さらに忙しくなって。常に動いてるか、疲れて寝ているかでしたね。1日に3つぐらい仕事をしていて、家に戻ったわずかな時間に僕らの料理を作り置きし、家事をして、また次の仕事に行く。当時ファミレスが24時間営業だったので、夜中も働き、帰宅は朝の4時ぐらい。それから僕らのお弁当を作って学校に送り出し、また仕事。1日2時間くらいしか寝てない時期もあったんじゃないかな。

「寂しい」「もっと一緒にいてほしい」という気持ちもあったけれど、僕らのために必死で頑張る背中をずっと見ていたので「そんなこと言っちゃいけない」と思っていました。我慢しているというより、感謝の気持ちのほうが大きかったんです。

── とはいえ、まだ7歳で親に甘えたい時期ですよね。抑え込んだ感情は、どこへ向かっていたのでしょう。

梶原さん：兄たちに「もっと遊んでくれ」って言ってましたね。でも、2人の兄は中学生だったので友達と遊ぶことが増えていて。だから、よくひとり遊びをしていました。自分が勇者となって敵を倒していくようなストーリーを脳内で作って戦ったり。もしかしたら、あの時間が表現のルーツになって、その後の芸人の道に繋がってるのかもしれません。

10数年ぶり再会した父から衝撃のひと言を聞き

現在は幸せな家庭をもつ梶原さん。妻の未来子さんと休日に出かけて

── お父さんとはその後、交流されていたのですか？

梶原さん：小学生のころ、数回会った程度ですね。でも、実は僕が芸人としてデビューしてから、父が一度訪ねてきたことがあって。それが、衝撃的な出来事で…。

── 衝撃的、というのは…？

梶原さん：20歳くらいのとき、営業先でロケ車に待機していたら、知らんおっさんが突然、乗り込んできて、開口一番「雄太、金貸してくれへんか」って。誰やと思ったら、父でした。ちょうどケンコバさんが一緒にいたのですが、事情を説明したら「おもろいおとんやのう」って笑ってくれましたけど。

その後もしばらく会っていなかったのですが、あるときふと「ちゃんとしゃべってみたい」と思って、会いに来てもらったんです。

── そこには、どんな思いがあったのでしょう？

梶原さん：小学生のころは、周りから聞く「クズのおとん」の印象しかありませんでした。ロケ車で会ったときも、そのイメージのままでしたが、大人になったけじめとして、自分で1度たしかめたかったんですよね。

久々に会った父は「あのころ、ごめんな。後悔してる」と泣いていました。それを見て、逆に腹が立ってきて。「どんだけ俺らが寂しかったと思ってんねん！」って怒りが爆発し、号泣してしまいました。

でも結局、話してみても、昔と何も変わっていなかった。兄たちから聞いていた通りのボンクラで生活ぶりもそのまま。「やっぱり口だけなんやな」と。それで、ほんの少しだけ残っていた父への情がスッと消えました。それ以来、一度も連絡を取っていません。

自分が家族を持って思うこと

── 幼少期の経験が、梶原さん自身の家庭観に影響していると感じますか？

梶原さん：自分では、貧しいながらも幸せな子ども時代だったと思っていますが、どこかに「頼りがいのあるお父さんがいる家庭」や「家族で過ごす時間」というものに、すごく憧れていたのでしょうね。だからこそ、自分の手でその家族像を作り上げたいという気持ちが誰より強かったです。満たされなかった子ども時代の寂しさを取り返したいという気持ちが、どこかにずっとあったじゃないかと思います。

── 自分が思い描いていた「こうありたい」という理想の父親像は、どういうものだったのでしょうか。

梶原さん：子どもとちゃんと向き合って、できるだけ一緒に過ごす時間を作る。やりたいことを応援する。そして、なにより子どもの声に耳を傾けて、いつでもそばにいる安心感のある存在。どれも、幼いころの自分が「本当はこうしてほしかった」と願っていたことなんでしょうね。

…

複雑な幼少期を過ごした梶原さんは、後に芸人「キングコング」として活躍。『はねるのトびら』にて大ブレイクを果たしますが、多忙を極め、プレッシャーがのしかかった結果、失踪することに。失踪後、しばらく休業した後に復帰しますが、今は当時を振り返り、信用できる人に気持ちを打ち明けたり、人に頼ることも必要だと語りました。

取材・文／西尾英子 写真提供／梶原雄太