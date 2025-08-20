#4¡¡Ê¿²ÈÁ´À¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡£°ÂÅÄÅÐ¤µ¤ó¤ÈÆÉ¤à¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¡ÚÊÌºýNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û
°ÂÅÄÅÐ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡ÙÆÉ¤ß²ò¤ #4
¸ø²È¤Î»þÂå¤«¤éÉð²È¤Î»þÂå¤Ø¡¢Ê¿²È¤«¤é¸»»á¤Ø¡£»þÂå¤ÎÅ¾´¹´ü¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¡£Ê¿²È¤Ï¤Ê¤¼±É²Ú¤ò¤¤ï¤á¡¢Ë×Íî¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÀïÍð¤Î¤Ê¤«¡¢¿Í¡¹¤Ï²¿¤ò»×¤¤¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÇîÍ÷¶¯µ¤ÎÇ½³Ú»Õ¡¦°ÂÅÄÅÐ¤µ¤ó¤¬¡¢Æñ²ò¤ÇÄ¹Âç¤ÊÊª¸ì¤ò¡ÖÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡ØNHKÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡Ê¿²ÈÊª¸ì¡¡¤³¤¦¤·¤Æ»þÂå¤ÏÅ¾´¹¤·¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤¬Æ°¤¯¤È¤¡¢À¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ò»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤«¤»¤ëÆ»¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¤ß²ò¤¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿²ÈÁ´À¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¨¡¨¡ÅÂ¾å¤Î°ÇÆ¤¤Á
¡ÖµÀ±àÀº¼Ë¡×¤ÎÃÊ¤ËÂ³¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿²ÈÁ´À¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£À¶À¹¤ÎÉã¡¦ÃéÀ¹¡Ê¤¿¤À¤â¤ê¡Ë¤Î»þÂå¤Ëµ¯¤¤¿¡¢ÅÂ¾å¡Ê¤Æ¤ó¤¸¤ç¤¦¡Ë¤Î°ÇÆ¤¡Ê¤ä¤ß¤¦¡Ë¤Á¤È¤¤¤¦»ö·ï¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¿ÃéÀ¹¤Ï¡¢Ä»±©±¡¡Ê¤È¤Ð¤¤¤ó¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËÆÀÄ¹¼÷±¡¡Ê¤È¤¯¤Á¤ç¤¦¤¸¤å¤¤¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦»û¤òÂ¤±Ä¤·¡¢»°½½»°´Ö¡Ê¤²¤ó¡Ë¤Î¸æÆ²¡Ê¤ß¤É¤¦¡Ë¤ò·ú¤Æ¤Æ°ìÀé°ìÂÎ¤Î¸æÊ©¡Ê¤ß¤Û¤È¤±¡Ë¤È¤È¤â¤ËÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä»±©±¡¤Ï¤³¤ì¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¡¢µÜÃæ¤Ø¤Î¾ºÅÂ¡ÊÆâ¡Ê¤¦¤Á¡Ë¤Î¾ºÅÂ¡Ë¤òÃéÀ¹¤Ëµö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¿²È¤ÎºâÎÏ¤Ç¤¹¡£ÃéÀ¹¤Ï¤½¤ÎºâÎÏ¤ÇÄ»±©±¡¤¬¾ºÅÂ¤òµö¤¹¤Û¤É¤Î´ó¿Ê¡Ê¤¤·¤ó¡Ë¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢Éð»Î¤äÃæµé°Ê²¼¤Îµ®Â²¤¬¡¢µÜÃæ¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾åµéµ®Â²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÀäÂÐ¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÃéÀ¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀäÂÐÅª¤Ê¿ÈÊ¬¤Î°ã¤¤¤ò¡¢ºâÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¤ÈÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Û¤«¤Îµ®Â²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµö¤»¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±À¡Ê¤¯¤â¡Ë¤Î¾å¿ÍÀ§¡Ê¤¦¤Ø¤Ó¤È¤³¤ì¡Ë¤òàÊ¡Ê¤½¤Í¡Ë¤ß¡×¡Ê¸ø¶ª¡Ê¤¯¤®¤ç¤¦¡Ë¡¦ÅÂ¾å¿Í¡Ê¤Æ¤ó¤¸¤ç¤¦¤Ó¤È¡Ë¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¤Í¤¿¤ó¤Ç¡Ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ®Â²¤¿¤Á¤Î¡Öñá¤ê¡Ê¸¢Íø¤ÎÆÈÀê¤òÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¤³¤È¡Ë¡×¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çµ®Â²¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖµÜÃæ¤Ç¤Îµ·¼°¤Î¤È¤¤ËÃéÀ¹¤ò°ÇÆ¤¤Á¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£ÃéÀ¹¤Ï»öÁ°¤Ë¤³¤Î·×²è¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¤Î顚Ëö¡Ê¤Æ¤ó¤Þ¤Ä¡Ë¤ò¸ì¤ëÁ°¤Ë¡¢µ®Â²¤È¡Ö°ÇÆ¤¤Á¡×¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì°ì¸ÞÏ»Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÊÝ¸µ¡Ê¤Û¤¦¤²¤ó¡Ë¤ÎÍð¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÊÝ¸µÊª¸ì¡Ù¤Ë¤³¤ó¤Ê°ìÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸µ¤ÎÍð¤Ï¡¢¿òÆÁ¡Ê¤¹¤È¤¯¡Ë¾å¹Ä¤È¸åÇò²ÏÅ·¹Ä¤ÎÂÐÎ©¤ËÀÝ´Ø²È¤ÎÂÐÎ©¤¬Íí¡Ê¤«¤é¡Ë¤ó¤Çµ¯¤¤¿¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ç¤¹¡£¿òÆÁ¾å¹ÄÂ¦¤ËÉÕ¤¤¤¿Æ£¸¶ÍêÄ¹¡Ê¤è¤ê¤Ê¤¬¡Ë¤Ï¡¢¿Ã²¼¤Ç¤¢¤ëÉð»Î¤Î¸»°ÙÄ«¡Ê¤¿¤á¤È¤â¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀï¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È°ÙÄ«¤Ï¡¢¡ÖÌë¤¬ÌÀ¤±¤ëÁ°¤ËÌëÆ¤¤Á¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·ÍêÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÌëÆ¤¤Á¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ªÁ°¤¿¤Á½½µ³¡¢Æó½½µ³¤Î·³¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£Å·¹Ä¤È¾å¹Ä¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ°ÙÄ«¤Î°Æ¤òµÑ²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ®Â²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àï¤¤¤ÏÆ²¡¹¤ÈÃë´Ö¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤½¤³¤½¤ÈÌë¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ìë¤ËÀï¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍêÄ¹¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÍêÄ¹¤é¤ÏÅ¨¤ËÌëÆ¤¤Á¤ò¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãë´Ö¡á¸÷¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬µ®Â²¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìë¡á°Ç¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬Éð»Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹½¿Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ®Â²¤Ï¸÷¤ÎÀ¤³¦¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ÇÆ¤¤Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Îµ®Â²¤¿¤Á¤¬ÃéÀ¹¤ò°ÇÆ¤¤Á¤·¤è¤¦¤È·×²è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡Ö°ÇÂÇ¡Ê¤ä¤ß¤¦¤Á¡Ë¤Ë¤»¤à¤È¤¾µ¼¤»¤é¤ì¤±¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¼¤¹¡×¤È¤Ï¡Ö·×²è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢µ®Â²¤È¤·¤Æ¤ÏÉð»Î¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤ÆÌëÆ¤¤Á¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Î·×²è¤òÃÎ¤Ã¤¿ÃéÀ¹¤Ï¡¢Éð²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÃÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÂÐºö¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤Ë¤Ï¡Ö·ó¡Ê¤«¡Ë¤Í¤ÆÍÑ°Õ¤ò¤¤¤¿¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍÑ°Õ¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö°Õ¤òÍÑ¤¤¤ë¡×¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¿¼¤¤¿´¸¯¤¤¤ÇÌ¤Íè¤òÍ½¸«¤·¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤ÆÃéÀ¹¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¡£
»²Æâ¡Ê¤µ¤ó¤À¤¤¡Ë¤Î¤Ï¤¸¤á¤è¤ê¡¢Âç¤¤Ê¤ë¾ä´¬¡Ê¤µ¤ä¤Þ¤¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢Â«ÂÓ¡Ê¤½¤¯¤¿¤¤¡Ë¤Î¤·¤¿¤Ë¤·¤É¤±¤Ê¤²¤Ë¤µ¤·¡¢²Ð¤Î¤Û¤Î¤°¤é¤Êý¡Ê¤«¤¿¡Ë¤Ë¤à¤«¥Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤éº¡Åá¡Ê¤³¤Î¤«¤¿¤Ê¡Ë¤ò¤Ì¤½Ð¡Ê¤¤¤À¡Ë¤·¡¢ò¦¡Ê¤Ó¤ó¡Ë¤Ë¤Ò¤¤¢¤Æ¤é¤ì¤±¤ë¤¬¡¢É¹¤Ê¥ó¤É¤ÎÍÍ¡Ê¤ä¤¦¡Ë¤Ë¤¾¤ß¤¨¤±¤ë¡£½ô¿Í¡Ê¤·¤è¤Ë¤ó¡ËÌÜ¤ò¤¹¤Þ¤·¤±¤ê¡£
¡Ê»²Æâ¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê¾ä´¬¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢Â«ÂÓ¤Î²¼¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¯ÌµÂ¤ºî¤Ëº¹¤·¡¢²Ð¤ÎÇö°Å¤¤Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¤³¤ÎÅá¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢ò¦¤ÎÌÓ¤Ë°ú¤Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤®À¡¤Þ¤·¤¿É¹¤Î¿Ï¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¿Í¡¹¤Ï¤¸¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¤¹¤Þ¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡Ë
¡Ê´¬Âè°ì¡¡ÅÂ¾å°ÇÆ¤¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢°Ç¤ËÀø¤à¸ø¶ª¡¦ÅÂ¾å¿Í¤«¤é¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¤ò·×»»¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÃéÀ¹¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¤¤Ê¾ä´¬¡Ê¹øÅá¡Ê¤³¤·¤¬¤¿¤Ê¡Ë¡Ë¤ò¡Ö¤·¤É¤±¤Ê¤²¤Ë¡ÊÌµÂ¤ºî¤Ë¡Ë¡×º¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÇö°Ç¤ÎÃæ¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¤½¤ÎÅá¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤á¤«¤ß¤Ë°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÇ¤俠±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°Ç¤ÎÃæ¤Ç¿Ï¡Ê¤ä¤¤¤Ð¡Ë¤¬É¹¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿Í¡¹¤Ï¡ÖÌÜ¤ò¤¹¤Þ¤·¤±¤ê¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÌÜ¤ò¤¹¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±ÃéÀ¹¤Î»Ñ¤Ë¡¢¸ø¶ª¡¦ÅÂ¾å¿Í¤¬¤°¤¦¤Î²»¡Ê¤Í¡Ë¤â½Ð¤Ê¤¤°ÛÍÍ¤ÊÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢µ®Â²¤¿¤Á¤Î°ÇÆ¤¤Á¤Î·è¹Ô¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃéÀ¹¤Ï¼ò±ã¤Ç¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ä´¬¤ò½÷´±¤ËÂ÷¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËµÜÃæ¤Ç¤Ï¿ÏÊª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤ÆÈ´Åá¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸åÀ¤¤ÎÃé¿ÃÂ¢¤ÎÀõÌîÆâ¾¢Æ¬¡Ê¤¢¤µ¤Î¤¿¤¯¤ß¤Î¤«¤ß¡Ë¤ÈÆ±¤¸¡£¸·È³¤Ë½è¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çµ®Â²¤¿¤Á¤¬È´Åá¤Î»ö¼Â¤ò¾åÁÕ¤¹¤ë¤È¡¢½÷´±¤«¤é¤¯¤À¤ó¤ÎÅá¤¬º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÌÚÅá¤Ë¶äÇó¡Ê¤®¤ó¤Ñ¤¯¡Ë¤òÅ½¤Ã¤¿¤â¤Î¡£Ä»±©¾å¹Ä¤Ï¤½¤Î¿´³Ý¤±¤Ï´¶¿´¤À¤ÈÃéÀ¹¤òË«¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÚÅá¡Ê¤¤¬¤¿¤Ê¡Ë¤òÂÓ¤·¤±¤ëÍÑ°Õ¤Î¤Û¤É¤³¤½¿ÀÌ¯¡Ê¤·¤ó¤Ù¤¦¡Ë¤Ê¤ì¡×¤ÈÄ»±©±¡¤Ï¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤â¤Þ¤¿¡ÖÍÑ°Õ¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°Ç¤ò¤ï¤¬¤â¤Î¤È¤·¤Æ½Ä²£¤ËÎ©¤Á²ó¤ê¡¢Ê¿²ÈÁ´À¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Éð»Î¤Ç¤¢¤ëÃéÀ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸÷¤Îµ®Â²¡¢°Ç¤ÎÉð»Î
¡¡¸÷¤ËÀ¸¤¤ëµ®Â²¤È¡¢°Ç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÉð»Î¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡ÙÁ´ÂÎ¤òµ¬Äê¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¸÷¤Îµ®Â²¤È¤Ï¡¢Àï¤¤¤È¤Ï¸øÌÀÀµÂç¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸÷¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÏÏÂ´Á¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤â¹ª¤ß¤Ë¡¢É½ÉñÂæ¤ÇÀ¯¼£¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ°Ç¤ÎÉð»Î¤È¤Ï¡¢Àï¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸øÌÀÀµÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë°Ç¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀï¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¼«Á³¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ë½Ñ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¸÷¤Îµ®Â²¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤º²áµî¤ò»²¾È¤·¤Þ¤¹¡£»²¾È¤Î¡Ö¾È¡×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¸÷¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë»ú¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤¤Û¤É¤Î¡Ö°ÇÂÇ¤Ë¤»¤à¤È¤¾µ¼¤»¤é¤ì¤±¤ë¡×¤â¡¢²áµî¤ÎÉð»Î¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤ò»²¾È¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëµ®Â²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ÏÍ¿¦¸Î¼Â¡Ê¤æ¤¦¤½¤¯¤³¤¸¤Ä¡Ë¤òµ¤·¤¿Æüµ¤Ç¤¹¡£µ®Â²¤¬»Ä¤·¤¿Æüµ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÎò»Ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¾å¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ËÎÁ¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ë¼Â¤«¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Æ±»þÂå¤Î¸ø¶ª¡¢¶å¾ò·ó¼Â¡Ê¤¯¤¸¤ç¤¦¤«¤Í¤¶¤Í¡Ë¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¶ÌÍÕ¡Ê¤®¤ç¤¯¤è¤¦¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Æüµ¤ä¡¢µ®Â²¤ÎÆüµ¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿Îò»Ë½ñ¡ØÉ´Ï£¾¶¡Ê¤Ò¤ã¤¯¤ì¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Éð»Î¤Ï¤½¤¦¤·¤¿²áµî¤ò»²¾È¤»¤º¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤³¤³¡×¤ÎÃÏÅÀ¤«¤éÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£°ÇÆ¤¤Á¤Î·×²è¤òÃÎ¤Ã¤¿ÃéÀ¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÂÐºö¤ò¡ÖÍÑ°Õ¡×¤·¤¿¤Î¤¬³æ¹¥¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÐÈæ¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸½Âå¤¬¡¢²áµî¤ò»²¾È¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤òÎ¿²ï¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¬¡Ë¤¹¤ë¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Íè¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢²áµî¤ò»²¾È¤·¤ÆÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¡¡¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ë²áµî¤Ð¤«¤ê¤ò»²¾È¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¤¡£²áµî¤Ð¤«¤ê¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼«ÌÀ¤ÎÍý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£²áµî¤À¤±¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤»¤º¤Ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤»×¹Í¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿Àè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥¼¥í¤«¤é¹Í¤¨¤ÆÁ´¤¯¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤Î»þÂå¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢Éð»Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡ØÊÌºýNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡Ê¿²ÈÊª¸ì¡¡¤³¤¦¤·¤Æ»þÂå¤ÏÅ¾´¹¤·¤¿¡Ù¡Ê°ÂÅÄÅÐ Ãø¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¢£µÓÃí¡¢¿ÞÈÇ¡¢¼Ì¿¿¡¢¥ë¥Ó¤Ï¸¢Íø¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¾å¡¢µ»ö¤«¤é³ä°¦¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï½ñÀÒ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¤Î¸¶Ê¸¤ª¤è¤Ó¸½Âå¸ìÌõ¤Î°úÍÑ¤Ï¡Ø¿·ÊÔ¡¡ÆüËÜ¸ÅÅµÊ¸³ØÁ´½¸¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ëµò¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¸½Âå¸ìÌõ¤Î°ìÉô¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÅÄ ÅÐ¡Ê¤ä¤¹¤À¡¦¤Î¤Ü¤ë¡Ë
Ç½³Ú»Õ¡£1956Ç¯ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¼³ÝÊõÀ¸Î®¥ï¥ÊýÇ½³Ú»Õ¡£´ØÀ¾Âç³Ø¡ÊÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¡ËÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£¹â¹»¶µ»Õ»þÂå¤ËÇ½¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥ï¥Êý¤Î½ÅÄÃ¡¢ÅÌÚÖªÃË»Õ¤ÎÍØ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢27ºÐ¤ÇÆþÌç¡£¸½ºß¤Ï¥ï¥Êý¤ÎÇ½³Ú»Õ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤·¡¢Ç½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò»È¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÎÁÏºî¡¢±é½Ð¡¢½Ð±é¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤«¤¿¤ï¤é¡¢¡ØÏÀ¸ì¡Ù¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö»û»Ò²°¡ÖÍ·³Ø½Î¡×¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¸ÅÅµ¤Î¡Ö¿ÈÂÎÀ¡×¤òÆÉ¤ßÄ¾¤¹»î¤ß¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¨Ãø¼ÔÎ¬Îò¤ÏÁ´¤Æ´©¹ÔÅö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
