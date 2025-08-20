テーマは映画『007』シリーズ

1960年代から1970年代にかけて生産されたアストン マーティンDBSが、フォード製のV8エンジンを搭載した現代的なホットロッドに生まれ変わった。

【画像】アストンの初代DBSが復活！ 高性能レストモッド【リングブラザーズ社のオクタヴィアを詳しく見る】 全8枚

米国のレストモッドおよびパフォーマンスパーツメーカー、リングブラザーズ（Ringbrothers）社によって開発されたレストモッドモデルで、2.65Lのスーパーチャージャーが搭載された5.0Lの『コヨーテ』エンジンにより、最高出力805psを発生する。



リングブラザーズ社のアストン マーティンDBS『オクタヴィア』 リングブラザーズ

このパワーに対応するため、トランスミッションはシボレー・コルベット（C6）、ダッジ・チャレンジャー・ヘルキャット、キャデラックCT5-Vブラックウィングなどのモデルにも採用されている、トレメック製6速MTに換装された。

構造も大幅に改良されている。オリジナルのDBSのシャシーから、ホットロッドの専門店ロードスターショップ（Roadster Shop）が新たに開発したシャシーに交換され、ホイールベースは3インチ延長、フロントトレッドは8インチ、リアトレッドは10インチ拡大されている。

フォックス製のコイルオーバーサスペンション、380mm径のブレンボ製ブレーキディスクを採用し、ブレーキのクリアランスを確保するためにHRE製の特注センターロックホイールを装着する。

カーボンファイバーボディは、アストン マーティンと映画『007』シリーズのつながりを表現した『ダブルオーシルバー』というカラーに仕上げられている。

007のテーマに合わせて、エンジンのバルブカバーには『Aston Martini』と刻印され、オイルレベルゲージはマティーニグラスの形に加工されている。

インテリアでは、ステンレススチールをアクセントにしたカーボンファイバー製のダッシュボード、真鍮製のドアハンドル、タンレザーのシートが採用されている。

リングブラザーズ社の共同オーナー、ジム・リング氏は、「MI6のエージェントが休暇で乗るクルマはどんなものだろうか、と考えました」と説明する。

このモデルには『オクタヴィア（Octavia）』という愛称が付けられている。