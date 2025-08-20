◇プロ野球セ・リーグ 巨人 15-2 ヤクルト(19日、神宮球場)

巨人・丸佳浩選手が19日、NPB史上72人目・77度目となる“サイクルヒット”を達成しました。

この日、丸選手は今季初の「3番」で起用されると、初回に1アウト2塁の場面で第1打席を迎えます。ここで2試合連続となる先制2ランを放った丸選手は、その後もヒットと2塁打を記録。サイクルヒットまで残り3塁打とする中、第4打席では四球を選びました。

7回の1アウト3塁の場面で第5打席を迎えた丸選手。2球目のストレートをとらえ、打球を右中間に放ちます。丸選手は必死の走塁を見せながら、3塁にヘッドスライディング。これがセーフとなり、サイクルヒットを達成しました。

お立ち台で丸選手は「最後全然足回っていなくて本当に疲れました」、「もうちょっとキレイなスライディング決めたかったんですけど、変なスライディングになって悔いが残っていますけどね」と、この3塁打についてコメント。ファンの笑いを誘いました。

サイクル安打を狙っていたかという問いには「あまり意識していなかったんですけど、最後の打席に行く前に二岡（智宏）ヘッドにちょろっと言われてて。1塁ベース回ったぐらいで思い出しました」とコメント。神宮球場は比較的狭い球場であることに触れ「3塁打は無理だろう」と思っていた中で、予想外の達成となったことを明かしました。

試合後のインタビューでもサイクル安打についての質問が相次いだ丸選手。年齢を重ね走塁にも衰えが出る中で、3塁打を放つことの難易度があがることに触れながら「（サイクル安打は）若いときから1度は取ってみたいなと思っていた。年齢を重ねていく上でハードルが高くなっていくので、本当に諦めかけていた。一生懸命これまでやってきてよかった」と喜びを口にしました。

そんな中、サイクルヒットにリーチがかかっていた中山礼都選手についてもコメント。中山選手は第4打席を終えて残すは3塁打のみとする中、第5打席はセンターフライに倒れます。9回には5番・岸田行倫選手がアウトとなり、6番・中山選手に打順が回る前にゲームセット。丸選手は「中山礼都は最後までサイクルを狙ってましたけど、最後打席が回ってこなかったんで。あんまり狙わない方がいいかもしれないですね」と笑顔でコメントしました。