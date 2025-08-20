歌手で俳優の吉川晃司さんが18日、還暦の誕生日を迎え、スペシャルライブ『KIKKAWA KOJI 60TH BIRTHDAY LIVE "KANREKI ROCK"』を開催。吉川さんと縁の深いアーティストも、ゲストとして参加し、80年代の名曲を披露しました。

ステージの幕開けは、デビュー曲の『モニカ』。19歳から歌っている曲を60歳になった吉川さんが熱唱。続いて、セカンドシングル『サヨナラは八月のララバイ』では、エネルギッシュなバンドの演奏のもとで、せつなくも伸びやかな歌声を会場内に響かせました。

その後、吉川さんは「60回目のバースデーライブ、"KANREKI ROCK"へようこそ。ごきげんよう。急に思いついてやったので」と、ファンに向けて挨拶しました。

今回のライブでは、吉川さんと縁の深いアーティストも次々と参加。かつて吉川さんとユニット『DaiKichi 〜大吉〜』を組んだ大黒摩季さんとは、2010年にリリースした『HEART∞BREAKER』を披露。さらに、大黒さんの代表曲『ら・ら・ら』では、吉川さんがコーラスで参加し、観客を沸かせました。

さらに、登場したのは80年代から交流があるという山下久美子さん。「こうやって吉川が立派になって最高だなと思っています」と話すと、代表曲の一つ、『こっちをお向きよソフィア』を披露。吉川さんはギターとコーラスで参加しました。

また、アンコールではKODOMO BANDのうじきつよしさんが登場。吉川さんの初期のツアーをギタリストとして支えてきたうじきさん。吉川さんと一緒にギターを演奏し、会場を盛り上げました。

吉川さんは、最後にファンに向かって「今日はありがとうございました。ともかく全部、全力でやろうということだけですね。Ooochie Koochie（奥田民生さんとのユニット）もまだ続きますし、来年はソロのツアーに出ようと思っています。楽曲も作ります。みなさんも元気でね。また笑顔の再会を」と、今後の活躍を誓いました。