ラプンツェル限定デザイン登場♡フィービーのまつ毛美容液で愛され目元へ

DINETTEが展開する「PHOEBE BEAUTY UP」から、ディズニー限定デザイン第2弾となる「ラプンツェル」描き下ろしのまつ毛美容液が新登場します。金色の魔法の髪を思わせる美しいデザインと、愛らしいラプンツェル＆ユージーンのポーチがセットに。先行販売は2025年8月27日から、一般発売は9月17日から全国の店舗や公式サイトでスタートします。

ラプンツェル限定デザインの魅力

フィービー ビューティーアップ アイラッシュセラム N2＜ラプンツェル＞

© Disney

価格：5,830円（税込）

今回の限定アイテムは、映画公開10周年を迎える「ラプンツェル」にふさわしい、大人っぽくエレガントなデザイン。

パッケージには長い髪をなびかせるラプンツェルが描かれ、付属ポーチには彼女とユージーンの愛らしいイラスト入り。毎日のケアがもっと特別で楽しくなるアイテムです。

© Disney

容量：5mL

発売日：【先行】2025年8月27日（水）【一般】2025年9月17日（水）

販売場所：ロフト／PLAZA／@cosme TOKYO・OSAKA・NAGOYA／公式ブランドサイト／各オンラインストア／バラエティショップ／ドラッグストアほか

STEAMCREAMから秋限定「キンモクセイ＆茶」誕生♡香るスキンケアで心も肌も潤う

フィービーまつ毛美容液の特徴

美容液は99％（水を除く）美容成分で構成され、ヒト幹細胞培養液や6種のセラミド、ケラチンを配合。

まつ毛にハリ・コシを与え、自然なボリューム感を演出します。さらにナノカプセル化した有用成分が角層まで浸透し、ダメージ補修と保湿を同時に叶えてくれるのも魅力。

低刺激かつ色素沈着の原因となる成分を含まない処方なので、デリケートな目元にも安心して使用できます。

毎日のケアに魔法をかけて

ラプンツェルの限定デザインをまとったフィービーのまつ毛美容液は、ただのコスメではなく「自分を大切にする時間」を彩る存在。

芯が強く勇敢なラプンツェルのように、あなたの目元にも自信と輝きをもたらしてくれます。

お気に入りのポーチに忍ばせて、毎日のケアを楽しみながら、美しい愛されまつ毛を手に入れてみてくださいね♡